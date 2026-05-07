IonQ-Aktie dennoch tiefer: D-Wave-Konkurrent meldet Rekordquartal und will das "NVIDIA der Quantenwelt" werden

Für IonQ ist das erste Geschäftsquartal 2026 mit schwarzen Zahlen zu Ende gegangen. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,19 US-Dollar beziffert nach einem Verlust von -0,14 US-Dollar im Vorjahresviertel. Experten hatten zuvor ein Minus je Aktie von 0,462 US-Dollar erwartet, somit schnitt IonQ deutlich besser ab als erwartet.

Der Quartalsumsatz von IonQ lag daneben mit 64,668 Millionen US-Dollar deutlich über dem Vorjahreswert von 7,6 Millionen US-Dollar. Die Analysten hatten im Vorfeld einen kräftigen Umsatzsprung auf 49,8 Millionen US-Dollar prognostiziert.

IonQ mit grossen Ambitionen

"Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass IonQ mit starkem Schwung in das Jahr 2026 gestartet ist und das vierte Quartal in Folge mit Rekordergebnissen sowie das - bislang - umsatzstärkste Quartal unserer Unternehmensgeschichte verzeichnet hat", sagte Niccolo de Masi, Chairman und CEO. Man habe die eigene Prognosespanne erneut deutlich übertroffen und werde daher die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf bis zu 270 Millionen US-Dollar (am oberen Ende der Spanne) anheben "gestützt auf die starke und wachsende Nachfrage nach unseren führenden Quantencomputern sowie auf die kommerzielle Wirkung unserer gesamten Quantenplattform."

Auch sonst hat der CEO für sein Unternehmen grosse Pläne: "Es ist stets unser Anspruch, das NVIDIA der Quantenwelt zu sein - und wir stellen unter Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg dorthin sind", sagte de Masi gegenüber "Barron's" und bekräftigte, dass sich die Quantentechnologie exponentiell entwickle. "Sie schreitet viel schneller voran", so der CEO, der sich davon offenbar einen ähnlichen Kursschub erhofft, wie ihn die NVIDIA-Aktie im Rahmen des Siegeszugs von KI erlebt hat.

"Wenn wir etwas versprechen, halten wir Wort", zitiert "Barron's" den IonQ-Chef weiter. Das nächste Ziel des Unternehmens sei es, als erster Quantenkonzern zehnstellige Umsätze zu erzielen, nachdem IonQ laut dem Wirtschaftsmagazin im letzten Jahr bereits als erstes reines Quanten-Unternehmen die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz nach allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen geknackt hat.

So reagiert die IonQ-Aktie

Anleger zeigten sich in einer ersten Reaktion jedoch nicht ganz von den Zahlen und der Erreichbarkeit der ambitionierten Ziele überzeugt: Die IonQ-Aktie verliert am Donnerstag vorbörslich an der NYSE 6,01 Prozent auf 49,41 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net