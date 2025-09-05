Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.09.2025 11:48:36

Devisen: Dollar gibt vor US-Jobdaten weiter nach

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat im Laufe des Freitagvormittags die über Nacht verzeichneten Verluste noch etwas ausgebaut. Grund dafür sind die US-Arbeitsmarktdaten, die heute um 14.30 Uhr (MESZ) veröffentlicht werden. Diese werden als richtungsweisend für die US-Geldpolitik betrachtet.

Aktuell wird das Dollar/Franken-Paar zu 0,8030 gehandelt nach 0,8045 am Morgen und 0,8062 am Vorabend. Auch zum Euro hat der Dollar nachgegeben und kostet derzeit 1,1690 Dollar nach 1,1669 im Frühgeschäft. Am Donnerstagabend waren es erst 1,1645 Dollar. Derweil tritt das Währungspaar Euro/Franken bei Kursen von 0,9388 mehr oder weniger auf der Stelle.

Der Fokus liegt auf dem US-Arbeitsmarktbericht. Dieser spielt eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed und damit, ob diese noch im September ihren Leitzins senkt. Zeichnen die Daten das Bild eines sich verschlechternden Arbeitsmarktes, dürfte dies den Druck auf möglicherweise stärkere Zinssenkungen erhöhen. Am Markt wird im Moment fest mit einer Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

Konjunkturdaten aus Deutschland sorgten unterdessen am Morgen eher für Ernüchterung. Industriebetriebe in Deutschland haben im Juli überraschend einen weiteren Auftragsdämpfer erhalten. Im Monatsvergleich gingen die Bestellungen um 2,9 Prozent zurück. Analysten wurden von der Schwäche überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Ohne die Berücksichtigung von Grossaufträgen war der Auftragseingang den Angaben zufolge aber höher als im Vormonat.

awp-robot/pre/cg

Top-Rankings

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre aktuellen US-Beteiligungen bekannt gegeben. Ein B ...
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
