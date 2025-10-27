Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’519 -0.4%  SPI 17’295 -0.3%  Dow 47’457 0.5%  DAX 24’309 0.3%  Euro 0.9262 0.0%  EStoxx50 5’711 0.6%  Gold 3’997 -2.0%  Bitcoin 91’566 0.5%  Dollar 0.7953 -0.1%  Öl 65.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
S&P senkt Ausblick für Nestlé auf 'negativ'
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Experten zuversichtlich: So stehen die Chancen für eine Jahresendrally an den Börsen
So viel Gewinn hätte ein Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte eine Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/USD

27.10.2025 20:09:36

Devisen: Dollar gibt im späten Handel etwas nach

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Zürich (awp) - Der Dollar notiert am Montagabend leicht schwächer. Insgesamt hält sich die Bewegung an den Devisenmärkten aber weiterhin in engen Grenzen.

Der US-Dollar schwächte sich am frühen Abend leicht ab und wird zurzeit bei 0,7952 Franken gehandelt, nach 0,7963 am Nachmittag. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1648 ein wenig höher als am späten Nachmittag mit 1,1636. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9263 mehr oder weniger auf der Stelle.

In Erwartung der Leitzinsentscheidungen von EZB und Fed sind die Ausschläge nur gering. Dies dürfte sich aber im weiteren Verlauf der Woche wieder ändern. So ist eine Zinssenkung in den USA schon fest eingepreist. Die EZB dürfte derweil den Leitzins weiter stabil halten.

Kaum Einfluss hatte der Ifo-Geschäftsklima-Index in Deutschland. Verbessert haben sich die Erwartungen der befragten Unternehmen. Die Beurteilung der aktuellen Lage trübte sich hingegen ein. "Ab Anfang nächsten Jahres dürfte dann das Fiskalpaket die Konjunktur anschieben", erwartet Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Für die längere Sicht ist Krämer wenig zuversichtlich: "Allerdings dürfte sich das höhere Wachstum wegen fehlender Reformen eher als Strohfeuer erweisen".

Deutliche Ausschläge gab es einzig beim argentinischen Peso. Der unerwartete Wahlsieg von Präsident Javier Milei hat die Währung regelrecht beflügelt. Bei den Zwischenwahlen zum Kongress erzielte Mileis Partei La Libertad Avanza (Die Freiheit schreitet voran) einen überraschenden Erfolg. Milei dürfte das als Auftrag verstehen, seinen radikalen Reformkurs fortzusetzen. Über einen Währungstausch in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar hatte die Regierung von Präsident Donald Trump dem hoch verschuldeten Land zuletzt zusätzliche Liquidität verschafft.

awp-robot/cg

Partner-Image

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/CHF 0.7952 -0.0011
-0.14

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie in Rot: Negativer Analystenkommentar belastet den Pharmariesen
Novartis-Aktie im Minus, Avidity Biosciences-Aktie mit Kurssprung: Novartis übernimmt Avidity Biosciences
Experten zuversichtlich: So stehen die Chancen für eine Jahresendrally an den Börsen
Hoffnung im Handelskonflikt: SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende fester -- US-Börsen knacken neue Rekorde -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei erstmals über 50'000er-Marke
Bayer-Aktie verliert dennoch: Bayer erhält in den USA Zulassung für Elinzanetant
Bitcoin im Fokus: Bleibt der "Uptober" dieses Jahr aus?
EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Allocation of 3,828 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien

finanzen.net News

Datum Titel
20:22 ROUNDUP: Deutsche Börse verdient überraschend viel - Jahresziele bestätigt
20:19 Devisen: Euro steigt im US-Handel auf Tageshoch
20:19 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 290 Euro
20:00 Nordex blickt nach gutem Quartal optimistischer auf Jahresgewinn
19:56 ROUNDUP: Ukrainische Drohnen beschädigen Talsperre von Belgorod
19:55 ROUNDUP 2: Hurrikan 'Melissa' erreicht vor Jamaika stärkste Stufe
19:54 KORREKTUR: Ukrainische Drohnen beschädigen Talsperre von Belgorod
19:26 Deutsche Börse verdient überraschend viel - Jahresziele bestätigt
19:21 Selenskyj droht mit Angriffen auf weitere russische Regionen
19:21 ROUNDUP/Spanien vor Regierungskrise: Katalanen brechen mit Sánchez