Devisen: Dollar gibt am Montagabend nach

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Montag im New Yorker Handel sowohl zum Euro als auch zum Schweizer Franken nachgegeben. Im europäischen Geschäft über weite Strecken noch unter Druck, kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt wieder 1,1764 Dollar nach Kursen von zuvor unter 1,17.

Auch zum Franken geriet der "Greenback" unter Druck und notiert noch bei 0,7831 Franken, nachdem er zu Kursen von klar über 0,79 Franken in die neue Woche gestartet war. Der Euro wird derweil zum Franken am Abend zu etwas tieferen 0,9212 Franken gehandelt.

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Auch am Devisenmarkt bleiben die Entwicklungen im Nahen Osten im Fokus. Nachdem die Verhandlungen zwischen den USA und Iran am Wochenende vorläufig gescheitert waren, startete am Nachmittag die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Blockade der Strasse von Hormus. Somit bleibt die Unsicherheit auf einen Frieden gross.

Immerhin keimte am Montag neue Hoffnung auf ein Abkommen auf. So hat sich nach Darstellung von Präsident Trump Teheran bei den Vereinigten Staaten gemeldet. "Sie wollen einen Deal machen", sagte Trump. Eine entsprechende öffentliche Äusserung aus dem Iran gab es dazu zunächst nicht.

In Pakistan wiederum, dem Schauplatz der Verhandlungen am Wochenende, mehrten sich Gerüchte über neue Gespräche zwischen dem Iran und den USA. "Die Diplomatie ist noch nicht tot", sagte ein pakistanischer Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur.

awp-robot/mk