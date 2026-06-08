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Geändert am: 08.06.2026 11:05:44

Neue Eskalationen in Nahost und KI-Zweifel: SMI mit Verlusten -- DAX mit roten Vorzeichen zum Wochenstart -- Kräftige Abschläge an den Börsen in Asien

Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Anleger in Asien trennten sich am Montag in grossem Stil von ihren Aktien.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt startet schwächer in die neue Handelswoche.

Der SMI startet mit einem Abschlag von 0,72 Prozent bei 13'292,49 Punkten und bleibt im Verlauf auf rotem Terrain. Die Nebenwertindizes SPI (Start: -0,65 Prozent bei 18'802,88 Punkten) und SLI (Start: -0,84 Prozent bei 2'118,14 Zählern) zeigen sich ebenfalls tiefer.

Die erneute Eskalation im Nahen Osten belastet den Markt zum Wochenstart. Israel und der Iran haben einander über das Wochenende mit Raketen angegriffen. In der Folge sind die Ölpreise gestiegen. Diese Unsicherheit zusammen mit dem Ausverkauf an den US-Börsen zum Wochenende sorgt für angeschlagene Stimmung am Markt.

Die jüngste Entwicklung gefährde den ohnehin brüchigen Waffenstillstand im Nahen Osten. "Nachdem die Friedensgespräche zwischen den USA und einem sichtlich erstarkten Iran ins Stocken geraten sind, stellt diese Eskalation eine echte Gefahr dar", kommentiert ein Händler. Vielmehr sei auch 100 Tage nach Kriegsbeginn kein Friedensabkommen in Sicht, sagt ein weiterer Börsianer.

Als Reaktion sind denn auch die Ölpreise wieder deutlich gestiegen, verharren aber noch unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Zudem sei bei den Renditen ein Aufwärtsdruck zu erkennen, was ebenfalls belasten könnte, so ein Marktbeobachter.

Diese erneuten Spannungen treffen auf einen Markt, der nach dem jüngsten US-Ausverkauf zum Wochenschluss ohnehin angeschlagen war. In den USA hatten sich am Freitag die Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor nochmals beschleunigt und zu deutlichen Kursverlusten geführt.

Auch der deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für den Mai hatte diesen Ausverkauf gestützt. Denn die starken Daten liessen die Renditen von US-Staatsanleihen ansteigen. Dies schürte Befürchtungen, dass höhere Finanzierungskosten gerade jene Unternehmen belasten könnten, die stark in den Ausbau der KI investieren.

DEUTSCHLAND

Zum Wochenstart in Deutschland prägen rote Vorzeichen das Bild.

Der DAX rutschte zum Start 1,26 Prozent auf 2'4447,32 Punkte ab und baut seine Verluste im Verlauf weiter aus.

Die jüngste Talfahrt des DAX verschärft sich damit am Montag wegen schlechter globaler Vorgaben und der wieder eingetrübten Lage im Nahen Osten nochmals. Die Gewinnmitnahmen an den US-Börsen hatten sich am Freitagabend nach dem US-Arbeitsmarktbericht beschleunigt und dies spiegelte sich zu Wochenbeginn auch im asiatischen Handel wider - vor allem an den technologielastigen Börsen in Tokio, Taiwan und Südkorea, die zuletzt stark von KI-Fantasie profitiert hatten. "Wenn sich der heisseste Tummelplatz plötzlich in eine hektische Fluchtsituation verwandelt, bleibt das den Händlern nicht verborgen", erklärte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Freitag mit einer markanten Talfahrt - insbesondere bei Technologieaktien.

Der Dow Jones Industrial rutschte während der Sitzung sukzessive ab und ermässigte sich zum Handelsschluss um 1,35 Prozent auf 50'866,78 Punkte.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite verzeichnete ein kräftiges Minus von 4,18 Prozent auf 25'709,43 Zähler.

Mit heftigen Kursverlusten haben die US-Börsen am Freitag auf einen überraschend stark ausgefallenen Arbeitsmarktbericht (Payrolls) reagiert. Im Mai wurden mehr als doppelt so viele Arbeitsplätze geschaffen wie von Volkswirten im Konsens erwartet. Zudem wurden die Daten für die beiden Vormonate nach oben revidiert. Das schürte die Furcht vor Zinserhöhungen der US-Notenbank. Der Arbeitsmarktbericht habe den Tauben im Offenmarktausschuss der Federal Reserve keine Vorlage geliefert, um für Leitzinssenkungen plädieren zu können, kommentierte Dirk Chlench, Senior Economist bei der LBBW. "Nach unserer Prognose wird die US-Notenbank in den kommenden Quartalen ihre Schlüsselzinsen unverändert lassen, im Zweifel sind Zinsanhebungen wahrscheinlicher", fügte er hinzu.

Technologiewerte führten mit Kursverlusten von durchschnittlich gut fünf Prozent die Liste der Verlierer mit weitem Abstand an. Kursgewinne verzeichneten die Sektoren Massenkonsumgüter, Gesundheit und Versorger.

Unter den Anlegern schien sich die Neigung zu verstärken, vor allem im Technologiesektor Gewinne mitzunehmen, zumal nachdem Broadcom am Mittwoch mit dem Ausblick enttäuscht hatte. Zum anderen werden der anstehende Börsengang von SpaceX und die Kapitalerhöhung von Meta in naher Zukunft in Summe wohl bis zu 160 Milliarden Dollar aufsaugen. Das Geld dürfte zum Teil auch durch den Verkauf anderer Technologieaktien aus den Portfolios aufgebracht werden müssen. Und nicht zuletzt reagiert der Sektor stärker auf steigende Marktzinsen, weil ein Grossteil der Bewertung von Technologieunternehmen auf zukünftig erwarteten Gewinnen basiert. Steigende Zinsen verringern den heutigen Barwert dieser zukünftigen Erträge deutlich.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.

Der Nikkei 225 verlor schlussendlich 3,85 Prozent auf 64'024,60 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es ebenfalls abwärts - der Shanghai Composite gab zum Handelsende 1,70 Prozent auf 3'959,34 Indexpunkte nach.

In Hongkong rutschte daneben der Hang Seng um 1,28 Prozent auf 24'642,33 Zähler ins Minus.

Die Aktienmärkte in Fernost wurden von mehreren Faktoren belastet und gaben auf breiter Front teils massiv nach. Händler nannten Zinsängste, steigende Ölpreise und die Eskalation im Nahostkrieg. Die unerwartet starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag verstärkten die Spekulationen in den USA auf Zinserhöhungen. Dazu flammte die militärische Auseinandersetzung zwischen dem Iran und Israel wieder auf. Beide Seiten überzogen sich mit Angriffen aus der Luft. Das dämpft Hoffnungen auf ein Friedensabkommen, in der Folge ziehen die Ölpreise an. Verkauft wurden mit den Zinserhöhungssorgen unter anderem Technologiewerte aus dem Halbleiterbereich, wozu aber auch Gewinnmitnahmen nach der fulminanten Rally beitrugen. Besonders betroffen waren davon die Börsen in Südkorea, Japan und Taiwan.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Unternehmensdaten

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08.06.26 Apollo Global Management Inc / Generalversammlung
08.06.26 Apollo Global Management Inc Mandatory Conv Pfd Registered Shs (A) / Generalversammlung
08.06.26 Ares Management Corporation Pfd Registered shs (B) / Generalversammlung
08.06.26 Ares Management Corporation Registered Shs / Generalversammlung
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Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
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08.06.26 Bruttoinlandsprodukt annualisiert
08.06.26 Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr)
08.06.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
08.06.26 Leistungsbilanz n.s.a.
08.06.26 Handelsbilanz - BOP Basis
08.06.26 Foreign Reserves
08.06.26 Fronleichnam
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08.06.26 Eco Watchers Survey: Outlook
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08.06.26 währungsreserven
08.06.26 Verbraucherpreisindex - Kernrate ( Monat )
08.06.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
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