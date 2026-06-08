Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’280 -0.8%  SPI 18’761 -0.9%  Dow 50’867 -1.4%  DAX 24’542 -0.9%  Euro 0.9190 0.2%  EStoxx50 6’009 -0.9%  Gold 4’299 -0.7%  Bitcoin 50’447 0.2%  Dollar 0.7977 0.2%  Öl 97.3 4.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nordex-Aktie fester: Windkraftauftrag über 255 Megawatt aus dem Inland
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Montagvormittag am Kryptomarkt
Jetzt den besten ETF-Sparplan finden - einfach und passend zu deinen Zielen
Novo Nordisk-Aktie schwächelt: Wegovy als Pille begeistert - Anleger bleiben dennoch vorsichtig
US-Inhaltsstoffhersteller Ingredion will Tate & Lyle kaufen - Aktie hebt ab
Suche...
eToro entdecken

Novo Nordisk Aktie 461641 / US6701002056

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Adipositasmedikament 08.06.2026 09:42:00

Novo Nordisk-Aktie schwächelt: Wegovy als Pille begeistert - Anleger bleiben dennoch vorsichtig

Novo Nordisk-Aktie schwächelt: Wegovy als Pille begeistert - Anleger bleiben dennoch vorsichtig

Das Adipositasmedikament von Novo Nordisk überzeugt nicht nur als Spritze - auch die Tablettenform des Mittels erweist sich als grosser Erfolg und stösst bei Patienten auf breite Akzeptanz.

Novo Nordisk
33.95 CHF -2.22%
Kaufen Verkaufen
Die Zahl der Verschreibungen für die Wegovy-Pille hat seit der Markteinführung Anfang Januar die Drei-Millionen-Marke überschritten, wie der dänische Pharmakonzern mitteilte. Die Pille habe zwölf Wochen nach Verfügbarkeit in den US-Apotheken und bei Online-Anbietern die Marke von einer Million Verschreibungen erreicht, so das Unternehmen. In den darauf folgenden zehn Wochen seien weitere zwei Millionen Verschreibungen hinzugekommen.

Mehr als 80 Prozent der neu ausgestellten Verschreibungen für die Wegovy-Pille entfallen auf Patienten, die neu in der GLP-1-Klasse der Medikamente sind. Das deutet aus Sicht des Herstellers darauf hin, dass die neue orale Formulierung den Markt für Adipositas-Behandlungen erweitert, anstatt bestehende injizierbare Therapien zu ersetzen.

Nachdem die Wegovy-Pille zunächst in den USA eingeführt worden ist, kündigte Novo Nordisk vergangene Woche die Markteinführung des Medikaments in den Vereinigten Arabischen Emiraten an und teilte mit, dass weitere Markteinführungen in der zweiten Jahreshälfte vorbereitet würden.

Der Pharmakonzern hat kürzlich auch eine höher dosierte Wegovy-Injektion zur Gewichtsabnahme auf den Markt gebracht und erklärt, dass das Medikament in den ersten Tagen der Verfügbarkeit eine starke Nachfrage verzeichnet habe.

Wegovy HD ist eine einmal wöchentlich zu applizierende Injektion, die 7,2 Milligramm des Wirkstoffs Semaglutid enthält, von dem das Unternehmen sagt, dass er den bisher höchsten Gewichtsverlust aller Wegovy-Injektionen biete.

Vor der Einführung von Wegovy HD lag die höchste verfügbare injizierbare Dosis bei 2,4 Milligramm Semaglutid.

Im Heimathandel in Dänemark verliert die Novo Nordisk-Aktie am Montag dennoch zeitweise 2,75 Prozent auf 276,05 DKK.

DJG/DJN/rio/hab

Von Dominic Chopping

DOW JONES

Weitere Links:

Semaglutid als MASH-Gamechanger: Darum profitiert die Novo Nordisk-Aktie von neuen Daten

Bildquelle: Novo Nordisk
In eigener Sache

Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur

Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk (spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML

inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:45 Marktüberblick: Sell-off im Technologiesektor
09:10 SMI sehr stabil
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Deutlicher Rücksetzer
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
05.06.26 Anlageprodukte auf SpaceX
05.06.26 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Roche Holding AG, Nestle SA, Cie Financiere Richemont SA, Novartis AG
03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’927.20 19.91 SA6BSU
Short 14’217.95 13.75 SX4B2U
Short 14’730.11 8.98 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’280.49 08.06.2026 09:43:39
Long 12’834.68 19.34 SA2BCU
Long 12’562.99 13.90 SJQBZU
Long 12’024.59 8.92 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Jenseits von Gold: Diese Investments könnten vor Inflation schützen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Paul Singers Hedgefonds Elliott im 1. Quartal 2026: So ist das Depot aufgestellt
KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Neue Eskalationen in Nahost und KI-Zweifel: SMI mit Verlusten -- DAX mit roten Vorzeichen zum Wochenstart -- Kräftige Abschläge an den Börsen in Asien
Aktien Schweiz Eröffnung: Erneut Gewinne im sommerlichen Handel
Microsoft aus dem Depot geflogen: Diese US-Aktien besitzt der Gates Foundation Trust in Q1 2026
RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Sector Perform
Ackman baut Pershing-Square-Portfolio um: Milliarden-Einstieg bei Microsoft, deutlicher Google-Rückzug

Top-Rankings

KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.