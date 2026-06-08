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08.06.2026 09:42:00
Novo Nordisk-Aktie schwächelt: Wegovy als Pille begeistert - Anleger bleiben dennoch vorsichtig
Das Adipositasmedikament von Novo Nordisk überzeugt nicht nur als Spritze - auch die Tablettenform des Mittels erweist sich als grosser Erfolg und stösst bei Patienten auf breite Akzeptanz.
Mehr als 80 Prozent der neu ausgestellten Verschreibungen für die Wegovy-Pille entfallen auf Patienten, die neu in der GLP-1-Klasse der Medikamente sind. Das deutet aus Sicht des Herstellers darauf hin, dass die neue orale Formulierung den Markt für Adipositas-Behandlungen erweitert, anstatt bestehende injizierbare Therapien zu ersetzen.
Nachdem die Wegovy-Pille zunächst in den USA eingeführt worden ist, kündigte Novo Nordisk vergangene Woche die Markteinführung des Medikaments in den Vereinigten Arabischen Emiraten an und teilte mit, dass weitere Markteinführungen in der zweiten Jahreshälfte vorbereitet würden.
Der Pharmakonzern hat kürzlich auch eine höher dosierte Wegovy-Injektion zur Gewichtsabnahme auf den Markt gebracht und erklärt, dass das Medikament in den ersten Tagen der Verfügbarkeit eine starke Nachfrage verzeichnet habe.
Wegovy HD ist eine einmal wöchentlich zu applizierende Injektion, die 7,2 Milligramm des Wirkstoffs Semaglutid enthält, von dem das Unternehmen sagt, dass er den bisher höchsten Gewichtsverlust aller Wegovy-Injektionen biete.
Vor der Einführung von Wegovy HD lag die höchste verfügbare injizierbare Dosis bei 2,4 Milligramm Semaglutid.
Im Heimathandel in Dänemark verliert die Novo Nordisk-Aktie am Montag dennoch zeitweise 2,75 Prozent auf 276,05 DKK.
DJG/DJN/rio/hab
Von Dominic Chopping
DOW JONES
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