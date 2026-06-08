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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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Aktie im Blick 08.06.2026 12:52:44

BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der BASF-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

BASF
46.19 CHF -1.31%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 65 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Flexibilität hätten einen Grossteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität. Bei BASF und Umicore weicht sie allerdings besonders stark nach oben ab vom operativen Ergebniskonsens für 2027.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 12:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.7 Prozent auf 50.12 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 25.70 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 471’594 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 17.6 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 29.07.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: BASF SE
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12:02 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
18.05.26 BASF Kaufen DZ BANK
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Short 14’110.55 13.95 S29BTU
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Long 11’916.80 8.99 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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BASF 45.78 -3.38% BASF

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