Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’163 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9327 -0.2%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’149 -0.7%  Bitcoin 69’629 -1.2%  Dollar 0.8283 -0.3%  Öl 102.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
US-Arbeitsmarktdaten im Blick: Darum stabilisiert sich der US-Dollar zum Franken
Bayer-Aktie im Fokus: Neues US-Werk für Milliardensumme geplant - das steckt dahinter
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

02.10.2026 21:21:37

Devisen: Dollar erholt sich rasch von Jobdaten-Dämpfer

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat sich am Freitagabend rasch von seinem Rückschlag nach den überraschend schwachen US-Arbeitsmarktdaten erholt. Die Zahlen hatten den Greenback zunächst deutlich unter Druck gesetzt und dem Franken zusätzlichen Schub verliehen. Ein grosser Teil dieser Bewegung verpuffte jedoch wieder.

Gegenüber dem Franken notiert der Dollar am Abend bei 0,8287 nach 0,8273 am späten Nachmittag. Auch zum Euro holte die US-Währung wieder Terrain auf. Das Währungspaar EUR/USD steht bei 1,1252 nach 1,1263. Der Euro kostet derweil 0,9325 Franken nach 0,9318 am Nachmittag.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Dass sich der Dollar nach seinem ersten Rückschlag wieder fing, führen Marktbeobachter unter anderem auf die anhaltenden geopolitischen und fiskalischen Unsicherheiten zurück. "Der Status des Dollar als sicherer Hafen bleibt intakt", sagte Nick Rees von Monex USA in einem Kommentar. Der Franken hatte vor den US-Daten von den Sorgen über die hohen Staatsschulden in Europa und insbesondere in Frankreich profitiert.

In den USA wurden im September lediglich 29'000 neue Stellen ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen. Erwartet worden waren 85'000. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote überraschend auf 4,2 von 4,1 Prozent. Die schwachen Jobdaten dämpften die ohnehin bereits gesunkenen Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im Oktober zusätzlich.

Am Terminmarkt wurde die Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen Ende Oktober am Abend laut dem FedWatch Tool der CME Group mit knapp 80 Prozent veranschlagt. Vor einer Woche waren es erst rund 36 Prozent. Auch die Commerzbank rechnet mit einer Zinspause im Oktober und erst im Dezember mit einer weiteren Erhöhung. Die Zahlen vom Freitag seien zwar schwach, "per Saldo gibt der US-Arbeitsmarkt allerdings wenig Anlass zu Sorgen".

awp-robot/

Partner-Image

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 40/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 40/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 157.8070 -0.2680
-0.17

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Infomaniak startet mit hohen Kursschwankungen an Schweizer Börse
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
US-Arbeitsmarktdaten im Blick: Darum stabilisiert sich der US-Dollar zum Franken
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie zieht an
Novartis-Aktie verliert: Konzern baut RNA-Portfolio mit Milliarden-Deal in China aus
Aktien New York Schluss: Dow unter Druck - Inflationsdaten verpuffen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas