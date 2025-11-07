US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Fehlende Impluse
|
07.11.2025 16:48:36
Darum verliert der Dollar zum Euro und Franken
Der US-Dollar hat am Freitagnachmittag zu Euro und Franken nachgegeben.
Wichtige Konjunkturnachrichten gibt es am Berichtstag wenige. Der Index zum Konsumentenvertrauen der Uni Michigan hat am Nachmittag die Devisenkurse nicht gross bewegt. Und der in Marktkreisen stark beachtete monatliche Arbeitsmarktbericht aus den USA ist wegen der stillgelegten Verwaltung nicht erschienen. Die Sicht auf die künftige Zinsentwicklung in den USA ist damit weiterhin von Nebel beeinträchtigt.
Der am Mittwoch von privater Seite vorgelegte ADP-Arbeitsmarktbericht hat zumindest die Zinssenkungsfantasien wieder etwas angefacht.
awp-robot/cf
Zürich (awp)
