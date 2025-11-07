Darum verliert der Dollar zum Euro und Franken

So kostet ein Dollar derzeit 0,8039 Franken nach 0,8074 am Mittag bzw. 0,8078 am Morgen. Das Währungspaar EUR/USD hat gleichzeitig auf 1,1583 angezogen von 1,1548 um die Mittagszeit. Das Euro/Franken -Paar hat sich derewil nur wenig bewegt und kostete zuletzt 0,9312 nach 0,9324.

Wichtige Konjunkturnachrichten gibt es am Berichtstag wenige. Der Index zum Konsumentenvertrauen der Uni Michigan hat am Nachmittag die Devisenkurse nicht gross bewegt. Und der in Marktkreisen stark beachtete monatliche Arbeitsmarktbericht aus den USA ist wegen der stillgelegten Verwaltung nicht erschienen. Die Sicht auf die künftige Zinsentwicklung in den USA ist damit weiterhin von Nebel beeinträchtigt.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Der am Mittwoch von privater Seite vorgelegte ADP-Arbeitsmarktbericht hat zumindest die Zinssenkungsfantasien wieder etwas angefacht.

awp-robot/cf

Zürich (awp)