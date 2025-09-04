Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’383 1.5%  SPI 17’120 1.4%  Dow 45’621 0.8%  DAX 23’770 0.7%  Euro 0.9386 0.1%  EStoxx50 5’347 0.4%  Gold 3’550 -0.3%  Bitcoin 88’518 -1.4%  Dollar 0.8058 0.2%  Öl 66.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Darum tritt der US-Dollar auf der Stelle
Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal im Depot der Commerzbank
Tesla-Aktie im Fokus: Britische Regulierer stellen sich gegen Elon Musks Strompläne
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Temenos-Aktie: Temenos-CEO tritt sofort zurück - So begründet der Verwaltungsrat den Abgang
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

CH-Inflation im Blick 04.09.2025 21:30:00

Darum tritt der US-Dollar auf der Stelle

Darum tritt der US-Dollar auf der Stelle

Der US-Dollar hat sich am Donnerstag gegenüber dem Franken und dem Euro kaum bewegt.

Konjunkturdaten aus den USA fielen uneinheitlich aus und gaben dem Devisenmarkt wenig Impulse.

Am Abend notiert der US-Dollar bei 0,8062 Franken und damit minimal höher als am Morgen sowie leicht über dem Stand vom Vortag (0,8041). Im Tagesverlauf schwankte der Kurs nur in einer engen Spanne. Auch gegenüber dem Euro zeigte sich der Dollar stabil. Der Euro/Franken-Kurs bewegte sich ebenfalls kaum und liegt bei 0,9388.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

Jetzt informieren

Die Anleger agierten entsprechend zurückhaltend. Sie warten auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für den August, die am Freitag veröffentlicht werden. Sollten diese erneut schwach ausfallen, dürfte dies die bereits hohen Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed weiter verstärken.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat sich der Beschäftigungsaufbau in der US-Privatwirtschaft laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP im August abgeschwächt. Zudem stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet. Die Stimmung im Dienstleistungssektor hellte sich zwar etwas stärker als prognostiziert auf, bleibt aber insgesamt auf einem eher niedrigen Niveau.

Zürich (awp)

Weitere Links:

Börsenrally unter Spannung: Anleger setzen auf Fed-Zinssenkung im September
Epic Suisse-Aktie im Plus: Mietzinseinnahmen im ersten Halbjahr gesteigert
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT - Rüstungsaktien im Aufwind: Zinssignale stützen

Bildquelle: Beat Bieler / Shutterstock.com,Keystone,istockphoto / Fotogaby,albertczyzewski / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre aktuellen US-Beteiligungen bekannt gegeben. Ein B ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal im Depot der Commerzbank
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Commerzbank-Portfolio zu Änderungen. Das waren die zehn grösst ...
Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9386 0.0012
0.13
USD/CHF 0.8058 0.0020
0.25
USD/JPY 148.5100 0.4410
0.30

Meistgelesene Nachrichten

Gewinnmitnahmen belasten Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK - Rheinmetall baut Munitionsvernichtungswerk in Schwaben
BYD-Aktie im Abwärtssog: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten den Kurs
Infineon-Aktie im Abwärtstrend: Gründe für den Druck auf den Chiphersteller
Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Ethereum klettert auf Allzeithoch: Ex-Wall-Street-Banker sieht Kurs auf 80'000 US-Dollar steigen
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Ozempic als Chance bei Demenz: Rückenwind für die Novo-Nordisk-Aktie?
Rüstungsaktien im Fokus: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins - Experten bullish auf Rheinmetall
Gewinne an den US-Börsen -- SMI schliesst sehr stark -- DAX zum Handelsende höher -- China-Börsen letztlich abgeschlagen - Nikkei mit Kurssprung
Swiss Life-Aktie verliert: Im ersten Halbjahr etwas weniger Gewinn verbucht

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}