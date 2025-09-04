Darum tritt der US-Dollar auf der Stelle

Konjunkturdaten aus den USA fielen uneinheitlich aus und gaben dem Devisenmarkt wenig Impulse.

Am Abend notiert der US-Dollar bei 0,8062 Franken und damit minimal höher als am Morgen sowie leicht über dem Stand vom Vortag (0,8041). Im Tagesverlauf schwankte der Kurs nur in einer engen Spanne. Auch gegenüber dem Euro zeigte sich der Dollar stabil. Der Euro/Franken-Kurs bewegte sich ebenfalls kaum und liegt bei 0,9388.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Die Anleger agierten entsprechend zurückhaltend. Sie warten auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für den August, die am Freitag veröffentlicht werden. Sollten diese erneut schwach ausfallen, dürfte dies die bereits hohen Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed weiter verstärken.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat sich der Beschäftigungsaufbau in der US-Privatwirtschaft laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP im August abgeschwächt. Zudem stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet. Die Stimmung im Dienstleistungssektor hellte sich zwar etwas stärker als prognostiziert auf, bleibt aber insgesamt auf einem eher niedrigen Niveau.

Zürich (awp)