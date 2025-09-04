US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|CH-Inflation im Blick
|
04.09.2025 21:30:00
Darum tritt der US-Dollar auf der Stelle
Der US-Dollar hat sich am Donnerstag gegenüber dem Franken und dem Euro kaum bewegt.
Am Abend notiert der US-Dollar bei 0,8062 Franken und damit minimal höher als am Morgen sowie leicht über dem Stand vom Vortag (0,8041). Im Tagesverlauf schwankte der Kurs nur in einer engen Spanne. Auch gegenüber dem Euro zeigte sich der Dollar stabil. Der Euro/Franken-Kurs bewegte sich ebenfalls kaum und liegt bei 0,9388.
Die Anleger agierten entsprechend zurückhaltend. Sie warten auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für den August, die am Freitag veröffentlicht werden. Sollten diese erneut schwach ausfallen, dürfte dies die bereits hohen Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed weiter verstärken.
Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat sich der Beschäftigungsaufbau in der US-Privatwirtschaft laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP im August abgeschwächt. Zudem stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet. Die Stimmung im Dienstleistungssektor hellte sich zwar etwas stärker als prognostiziert auf, bleibt aber insgesamt auf einem eher niedrigen Niveau.
Zürich (awp)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9385
|
0.12
|Türkische Lira
|
51.0956
|
-0.22
|Baht
|
40.0571
|
-0.25
|Bitcoin - US Dollar
|
109881.8123
|
-1.65
|Real
|
6.7604
|
-0.30
|Kuna
|
8.7416
|
-0.22
|US-Dollar
|
0.8056
|
0.22
|Zloty
|
4.5305
|
-0.15
|Euro - US Dollar
|
1.1651
|
-0.10
|Ripple - US Dollar
|
2.7924
|
-1.84
|Forint
|
418.7191
|
-0.33
|Bitcoin - Euro
|
94309.9113
|
-1.58
|Ripple
|
0.4445
|
1.67
|Rubel
|
100.9181
|
0.14
Börse aktuell - Live TickerGewinne an den US-Börsen -- SMI schliesst sehr stark -- DAX zum Handelsende höher -- China-Börsen letztlich abgeschlagen - Nikkei mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag stärker. Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag freundlich. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
