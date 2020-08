Bitcoin-Bulle bekräftigt Prognose: Die beliebteste Kryptowährung könnte auf über 100'000 Dollar klettern

Nach dem jüngsten Kurssprung hat sich Bitcoin-Bulle Max Keiser zu Wort gemeldet und seine frühere Prognose, wonach die weltweit beliebteste Kryptowährung irgendwann auf über 100'000 Dollar klettern wird, bekräftigt.

• Bitcoin mit Kurssprung• Max Keiser bekräftigt Kursziel von 100'000 Dollar• Zwischenetappe bei 28'000 Dollar

Der Bitcoin konnte zuletzt kräftig zulegen und über die Marke von 10'000 Dollar klettern. Timo Emden, Analyst bei Emden Research, führt dies auf die zunehmenden Anlegersorgen um die globale Weltwirtschaft zurück: "Die zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA dürften dazu beigetragen haben."

Dies ist Wasser für die Mühlen zahlreicher überzeugter Bitcoin-Fans, denn für sie ist der Bitcoin eine gute Alternative zu Gold, welches traditionell als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten gilt

Bitcoin über 100'000 Dollar

Einer, der sich nun in seinen früheren Aussagen bestätigt fühlt, ist Max Keiser. Der US-amerikanische Journalist und Publizist verkündete am 28. Juli auf Twitter: "Bitcoin wird 100'000 US-Dollar erreichen und jeden zerstören, der sich in den Weg stellt."

Bitcoin will reach $100,000 & destroy anyone who gets in its way - RT’s Keiser Report - RT Business News https://t.co/hV7cLF8B7n - Max Keiser 🍊💊🎤 (@maxkeiser) July 28, 2020

Auf diesem steilen Weg nach oben werde der Bitcoin zunächst auf 28'000 Dollar klettern. Danach werde es laut dem Moderator von Keiser Report zwar zu einer vorübergehenden Kurskorrektur kommen, doch dann sei der Weg in den sechsstelligen Bereich frei.

#Bitcoin’s got a clear path to $28,000



For the 500th time in 10 yrs, @PeterSchiff is wrong *AGAIN* on BTC



His clients are suffering horrendous opportunity costs



I told him to buy at $1 $10 $100 $1000



Thousands told him to buy under $10,000



Worst money manager in history - Max Keiser 🍊💊🎤 (@maxkeiser) July 27, 2020

Ausserdem griff Max Keiser in seinem Tweet den Ökonom und Wirtschaftskommentator Peter David Schiff scharf an und bezeichnete ihn als den "schlechtesten Geldverwalter in der Geschichte". Schiff ist nämlich eher kritisch gegenüber dem Bitcoin eingestellt und hatte beispielsweise im April via Twitter prognostiziert, dass sich Gold besser als der Bitcoin entwickeln werde, weil die Cyberwährung wieder "zurück zur Erde crashen" werde.

Over the past several years Bitcoin hodlers poked fun at gold investors because #Bitcoin gained so much more than #gold. Over the next several years those roles will reverse, but not because gold rises more than Bitcoin, but because gold moons as Bitcoin crashes back to earth. - Peter Schiff (@PeterSchiff) April 11, 2020

Keine fundierte Analyse

Max Keiser trat wiederholt als scharfer Kritiker des globalen Finanzsystems auf. Fiatwährungen hält er für ein "barbarisches Relikt" und vertritt die Ansicht, dass der Bitcoin zur globalen Leitwährung aufsteigen wird. Diese These untermauerte er allerdings lediglich mit dem Hinweis, dass alle zehn Minuten Coins ausgegeben werden, darüber hinaus lieferte er keine fundierten Gründe.

Seine ebenso bullishe wie gewagte Prognose zum Bitcoin stützt sich anscheinend weniger auf fundierte Analysen als auf ein Muster, das er zu erkennen glaubt:

This pattern will repeat all the way to Bitcoin $100,000 and beyond... pic.twitter.com/o9Wj4reBtv - Max Keiser 🍊💊🎤 (@maxkeiser) June 2, 2017

Redaktion finanzen.ch