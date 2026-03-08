Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
08.03.2026 09:48:20
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um 0,09 Prozent auf 67.321,37 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 67.263,85 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 7,2 Prozent auf 8,75 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -5,1 Prozent.
Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Litecoin um 1,40 Prozent auf 52,82 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 53,56 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben fällt Ethereum um 0,76 Prozent auf 1.954,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.969,45 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,06 Prozent auf 449,51 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 449,78 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 1,358 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,356 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 1,43 Prozent auf 341,67 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 346,62 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2518 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2547 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1494 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1504 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2865 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,2864 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,24 Prozent auf 618,62 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 620,10 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0899 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:40 bei 0,0892 US-Dollar.
Daneben wertet Solana um 09:40 ab. Es geht 0,42 Prozent auf 82,81 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 83,17 US-Dollar stand.
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 0,54 Prozent auf 8,857 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 8,905 US-Dollar an der Tafel standen.
Nach 8,695 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagvormittag um 0,90 Prozent auf 8,616 US-Dollar gesunken.
Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,8905 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,8950 US-Dollar.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|53’009.47037
|-4.18%
|Handeln
|Vision
|0.03961
|-2.87%
|Handeln
|Ethereum
|1’539.94470
|-4.90%
|Handeln
|Ripple
|1.06090
|-3.17%
|Handeln
|Solana
|65.84067
|-4.96%
|Handeln
|Cardano
|0.20149
|-4.10%
|Handeln
|Polkadot
|1.16142
|-2.94%
|Handeln
|Chainlink
|6.83367
|-4.89%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-2.97%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-4.49%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/