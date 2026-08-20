Asiens Börsen mit Gewinnen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch leicht im Plus.

Der SMI startete etwas schwächer und drehte dann anschliessend in die Gewinnzone. Nachdem er sich einige Male nahe der Nulllinie hielt, ging es schlussendlich jedoch nach oben, wo er die Sitzung auch 0,46 Prozent höher bei 14'386,58 Punkten beendete.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI schlossen sich der freundlichen Tendenz des Leitindex an und beendeten den Tag 0,30 Prozent stärker bei 20'223,03 Zählern bzw. 0,26 Prozent fester bei 2'303,88 Punkten.

Der Schweizer Aktienmarkt wechselte zur Wochenmitte zwischen einer positiven und stabilen Tendenz hin und her. Er stemmte sich damit aber gegen schwache Vorgaben.

Denn steigende Anleihenzinsen verteuern die Finanzierung der milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur. Auch die problematische Lage in Nahost hält laut Händlern den Risikoappetit der Anleger gering. Entsprechend stützten auch zur Wochenmitte die defensiven Papiere den hiesigen Index.

Zumal die geopolitischen Belastungen nicht kleiner geworden sind. Zuletzt hat Donald Trump auch an der Zoll-Front nachgelegt: Kurz vor dem Inkrafttreten neuer Zölle auf eine Reihe von kanadischen Produkten hat er seine Pläne zwar auf Eis gelegt. Seine Bedingung allerdings: Verhandlungen über eine Öl-Pipeline. Zuletzt stieg der Preis für ein Barrel Brent weiter über 90 US-Dollar.

Impulse kamen von der laufenden Berichtssaison. Datenhighlight des Tages dürfte das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung sein, das aber erst nach Handelsschluss in Europa veröffentlicht wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte wechselhaft.

Der DAX startete minimal höher und pendelte auch weiterhin um die Nulllinie. Zeitweise rutschte er dabei kurzzeitig etwas stärker ab. Zum Handelsende stand ein Plus von 0,14 Prozent auf 26'091,33 Zähler an der Tafel in Frankfurt.

Trotz sehr schwacher Vorgaben in Asien bewegte sich der DAX nach seiner Korrektur vom Dienstag zur Wochenmitte nur wenig. Während die Rekorde der technologielastigen Indizes wie dem KOSPI, dem japanischen Nikkei 225 oder dem NASDAQ 100 in den USA Monate her sind, hatte der DAX erst in der Vorwoche seinen Höchststand erreicht, lief sich im Bereich von 26.500 Punkten allerdings zuletzt fest. Steigende Anleihezinsen und der Iran-Krieg hielten den Risikoappetit der Anleger gering, erklärte Marktexperte Stephen Innes. Gerade Technologiewerte sind sehr zinssensitiv, unter anderem aufgrund hoher, meist fremdfinanzierter Investitionen. Ein Vorteil für die Branche könne allerdings sein, dass die besonders zittrigen Hände bereits im Kursrutsch im Juli verabschiedet haben dürften.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte bewegten sich zum Mittwochshandel auf positivem Terrain.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 53'463,29 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite konnte ein moderates Plus von 0,16 Prozent bei 26'331,09 Zähler einfahren.

Für die US-Börsen spielte sich am Mittwoch eine stärkere Tendenz ab. Besonders im Blick hatten die Akteure weiter die Ölpreise angesichts der weiter ungeklärten Lage in der Meerenge von Hormus und die Renditen am Anleihemarkt.

Gespannt blickten Anleger auf die Entwicklung von Aktien mit viel KI-Fantasie. Der Anstieg der Anleihrenditen hatte am Dienstag für starken Druck auf Technologieunternehmen gesorgt. Als einen Belastungsfaktor machten Teilnehmer aus, dass diese in grossen Umfang lang laufende Anleihen ausgeben, um die riesigen KI-Investitionen zu finanzieren. Damit treten sie aber in direkten Wettbewerb mit staatlichen Kreditnehmern um die Gelder der Anleger. "Die Inflation bleibt für Aktien das bestimmende Thema", sagt Kevin Gordon vom Schwab Center for Financial Research. Anleiherenditen und Aktien wiesen derzeit die negativste Korrelation seit 1997 auf. "Das deutet darauf hin, dass sich der Anleihemarkt stärker an Inflationsdaten als an Wachstumsdaten orientiert, was der Inflation bei Aktien die Oberhand verschafft", ergänzt er.

Im Blick hatten die Marktteilnehmer deswegen auch die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung von Ende Juli im späten Handel. Dies brachte aber keine stärkeren Handelsimpulse mit sich.

ASIEN

Die asiatischen Börsen erholen sich am Donnerstag von den schweren Vortagesverlusten.

In Tokio springt der Nikkei 225 zeitweise um 1,24 Prozent auf 66'136,32 Punkte an.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil um 0,28 Prozent auf 3'905,23 Zähler zu.

In Hongkong geht es für den Hang Seng unterdessen um 1,14 Prozent auf 25'786,32 Einheiten aufwärts.

Der am Vortag stark unter die Räder gekommene KOSPI in Seoul gewinnt stellenweise 5,23 Prozent auf 6'809,33 Punkte.

Die Entspannung am US-Anleihemarkt, ausgelöst von der Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Rückkaufoperationen von langlaufenden Anleihen zu verdoppeln, hellt am Donnerstag die Stimmung an den ostasiatischen Börsen auf. Der Schritt zielt darauf ab, den Druck auf einen Markt zu verringern, der die Kreditkosten zuletzt auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten getrieben hatte. Nach dem Rückgang der Renditen von US-Anleihen in Reaktion auf die Ankündigung, sinken auch in der Region Ostasien und in Australien die Renditen.

"Was das Finanzministerium getan hat, ist im Grunde, eine kleine Atempause vom (steigenden Rendite-)Trend zu erkaufen....", kommentiert Taylor Nugent, Ökonom bei der National Australia Bank. "Auch wenn Rückkäufe allein die langfristigen Fundamentaldaten wahrscheinlich nicht verändern werden, signalisieren sie doch die Bereitschaft der politischen Entscheidungsträger, weiteren Renditeanstiegen entgegenzuwirken", stellt Lloyd Chan, Senior Währungsanalyst bei der MUFG Bank fest.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires