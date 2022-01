Trading Idee Novartis: Short-Chance nach Aufwärtskorrektur

Am heutigen Mittwoch konnten die Titel von Novartis per Gap-up bei CHF 78,02 eröffnen und dann im Tageshoch bis CHF 78,39 ansteigen. Dann ging es wieder etwas abwärts, aktuell notieren die Papiere von Novartis im Bereich von CHF 78,10 tiefer. Zudem bisher mit einer bearishen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen oberen und unteren Schatten, die auf eine Erschöpfung der Aufwärtsdynamik hindeutet. Die aktuelle Aufwärtsbewegung ist bisher lediglich als Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend zu sehen. Die heutige Eröffnungskurslücke bei CHF 77,30 sollte zügig wieder geschlossen werden und könnte als erste Anlaufmarke einer neuer Abwärtsbewegung dienen. Die aktuelle Aufwärtskorrektur bietet eine Short-Chance in Trendrichtung.

Fazit

Trader könnten auf die Aktien von Novartis eine Short-Position erwägen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Mini-Future (CH1103813528) der UBS an. Das Kursziel befindet sich bei CHF 73,00 im Bereich des Verlaufstiefs vom 30. November. Der Stopp könnte bei CHF 78,60 über dem heutigen Tageshoch platziert und sollte schnell nachgezogen werden.

Trading Idee Novartis Basiswert Novartis Produktgattung Mini-Future Investmentrichtung Put Emittent UBS ISIN CH1103813528 / 110381352 Laufzeit Open end Stand 26.01.2022 12:10 Uhr Kurs Hebelprodukt 1,47 Franken Basispreis variabel 99,91 Knock-out-Schwelle 98,41 Hebel 3,55 Abstand zum Knock-out 25,88 Prozent Stop-Loss 1,35 Franken Ziel 1,73 Franken (+17,69 %)

Disclaimer: