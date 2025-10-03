Zuversicht in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX

Zum Handelsschluss notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1.04 Prozent stärker bei 4’756.79 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 138.326 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0.090 Prozent leichter bei 4’703.79 Punkten, nach 4’708.02 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 4’760.20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’698.67 Einheiten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2.21 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 03.09.2025, den Stand von 4’596.57 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2025, stand der ATX noch bei 4’431.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2024, stand der ATX bei 3’583.64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 30.08 Prozent. Bei 4’857.40 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’481.22 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Raiffeisen (+ 7.38 Prozent auf 31.14 EUR), voestalpine (+ 2.43 Prozent auf 32.94 EUR), EVN (+ 2.15 Prozent auf 23.75 EUR), Andritz (+ 1.88 Prozent auf 62.30 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1.58 Prozent auf 12.84 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen CPI Europe (-1.14 Prozent auf 18.18 EUR), OMV (-1.00 Prozent auf 45.68 EUR), STRABAG SE (-0.51 Prozent auf 78.50 EUR), Lenzing (-0.39 Prozent auf 25.50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0.18 Prozent auf 27.10 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 827’446 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 33.165 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 6.62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.56 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

