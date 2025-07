Zuversicht in New York: Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones legt im NYSE-Handel um 19:43 Uhr um 0.77 Prozent auf 44’828.53 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17.088 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.065 Prozent auf 44’455.66 Punkte an der Kurstafel, nach 44’484.42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 44’550.42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 44’885.83 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1.84 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42’519.64 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 40’545.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39’308.00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 5.75 Prozent. Bei 45’054.36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Travelers (+ 2.64 Prozent auf 264.13 USD), Boeing (+ 1.83 Prozent auf 215.92 USD), Amazon (+ 1.59 Prozent auf 223.41 USD), Microsoft (+ 1.58 Prozent auf 498.84 USD) und IBM (+ 1.50 Prozent auf 291.97 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Merck (-1.77 Prozent auf 80.93 USD), 3M (-0.67 Prozent auf 152.94 USD), Home Depot (-0.36 Prozent auf 315.60 EUR), Procter Gamble (-0.23 Prozent auf 160.83 USD) und McDonalds (-0.19 Prozent auf 294.08 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35’767’896 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.252 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Merck-Aktie weist mit 9.26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.28 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch