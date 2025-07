NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Die Messlatte für Microsoft im vierten Geschäftsquartal liege angesichts einer Kurssteigerung von 22 Prozent seit dem dritten Quartal hoch, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Aber der Softwarekonzern sei gut positioniert, um die Erwartungen zu erfüllen. Er verwies auf die anhaltende Dynamik im Cloud-Geschäft und das Ki-getriebene Wachstum./ajx/jha/;