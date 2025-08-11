Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'870 0.0%  SPI 16'568 0.0%  Dow 44'097 -0.2%  DAX 24'072 -0.4%  Euro 0.9434 0.3%  EStoxx50 5'331 -0.3%  Gold 3'350 -1.4%  Bitcoin 97'708 1.4%  Dollar 0.8127 0.6%  Öl 66.6 0.4% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343
Orsted-Aktie crasht: Orsted plant milliardenschwere Kapitalerhöhung
Novo Nordisk-Aktie: Erholung nach Eli Lilly-Dämpfer pausiert
Barrick-Aktie trotzdem unter Druck: Bilanz von Barrick Mining übertrifft Erwartungen
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Tesla-Aktie: Model Y erhält Sicherheits-Auszeichnung - Elon Musk zeigt sich erfreut
NASDAQ 100-Kursentwicklung 11.08.2025 18:01:59

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag in der Gewinnzone

Der Handel in New York verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Intel
17.05 CHF 7.11%
Um 17:59 Uhr springt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.20 Prozent auf 23’657.73 Punkte an. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0.075 Prozent stärker bei 23’629.01 Punkten, nach 23’611.27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 23’571.82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23’664.09 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 11.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 22’780.60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, stand der NASDAQ 100 bei 20’061.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 18’513.10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 12.79 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’664.09 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 4.61 Prozent auf 20.87 USD), Tesla (+ 4.44 Prozent auf 344.30 USD), Arm (+ 3.71 Prozent auf 143.64 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.66 Prozent auf 409.60 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 3.34 Prozent auf 378.78 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Intuit (-4.38 Prozent auf 716.18 USD), Diamondback Energy (-3.34 Prozent auf 137.29 USD), Monster Beverage (-2.74 Prozent auf 62.92 USD), Workday A (-2.66 Prozent auf 216.16 USD) und Align Technology (-2.32 Prozent auf 136.63 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 20’788’389 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.823 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

2025 weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

25.07.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.07.25 Intel Neutral UBS AG
03.07.25 Intel Neutral UBS AG
21.05.25 Intel Hold Deutsche Bank AG
28.04.25 Intel Verkaufen DZ BANK
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’334.84 19.79 BT2SYU
Short 12’591.57 13.81 SJXBGU
Short 13’066.69 8.86 BA5S0U
SMI-Kurs: 11’869.99 11.08.2025 17:30:11
Long 11’373.85 19.79 BK5S8U
Long 11’083.46 13.34 BNJS4U
Long 10’648.97 8.99 SSPM6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Novartis-Aktie steigt: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien
Ausblick: Allianz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch
Idorsia-Aktie im Plus: Idorsia kurz vor Abschluss des Rückkaufangebots für Wandelanleihen
Beliebte Strategie unter der Lupe: Wenn Gewinneraktien zur Gefahr werden
C3.ai-Aktie bricht brutal ein: Anleger fliehen nach vorläufigen Quartalszahlen
Aktien von NVIDIA und AMD uneins: USA kassieren offenbar 15 Prozent bei Chip-Verkäufen nach China
Geopolitisches Umfeld im Blick: SMI schliesst etwas tiefer -- DAX beendet Handel schwächer -- Chinesische Börsen schliessen höher - Feiertag in Tokio

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
NASDAQ 100 23’657.83 0.20%

