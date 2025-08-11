Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag in der Gewinnzone

Um 17:59 Uhr springt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.20 Prozent auf 23’657.73 Punkte an. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0.075 Prozent stärker bei 23’629.01 Punkten, nach 23’611.27 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 23’571.82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23’664.09 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 11.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 22’780.60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, stand der NASDAQ 100 bei 20’061.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 18’513.10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 12.79 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’664.09 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Intel (+ 4.61 Prozent auf 20.87 USD), Tesla (+ 4.44 Prozent auf 344.30 USD), Arm (+ 3.71 Prozent auf 143.64 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.66 Prozent auf 409.60 USD) und Vertex Pharmaceuticals (+ 3.34 Prozent auf 378.78 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Intuit (-4.38 Prozent auf 716.18 USD), Diamondback Energy (-3.34 Prozent auf 137.29 USD), Monster Beverage (-2.74 Prozent auf 62.92 USD), Workday A (-2.66 Prozent auf 216.16 USD) und Align Technology (-2.32 Prozent auf 136.63 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 20’788’389 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.823 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

2025 weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

