02.09.2025 22:33:52

Zurückhaltung in New York: S&P 500 verliert letztendlich

Der S&P 500 bewegte sich am Abend auf rotem Terrain.

Home Depot
327.10 CHF -0.50%


Am Dienstag ging es im S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0.69 Prozent auf 6’415.54 Punkte nach unten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 50.109 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1.20 Prozent schwächer bei 6’382.48 Punkten in den Handel, nach 6’460.26 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 6’416.54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’360.58 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der S&P 500 auf 6’238.01 Punkte taxiert. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 02.06.2025, bei 5’935.94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wurde der S&P 500 mit 5’648.40 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 9.32 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 6’508.23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’835.04 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Ulta Beauty (+ 8.08 Prozent auf 532.52 USD), Biogen (+ 5.60 Prozent auf 139.63 USD), Ralph Lauren A (+ 4.75 Prozent auf 311.02 USD), Home Depot (+ 3.96 Prozent auf 348.25 EUR) und Take Two (+ 3.29 Prozent auf 240.95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil The Kraft Heinz Company (-6.97 Prozent auf 26.02 USD), TransDigm Group (-6.72 Prozent auf 1’304.88 USD), Constellation Brands A (-6.60 Prozent auf 151.26 USD), Albemarle (-6.34 Prozent auf 79.54 USD) und Equifax (-4.98 Prozent auf 234.03 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 55’508’259 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.631 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 1’200.00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

