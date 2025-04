Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite beendet den Donnerstagshandel weit im Minus

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 4.31 Prozent schwächer bei 16’387.31 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 16’635.45 Zählern und damit 2.86 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17’124.97 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16’712.37 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15’894.27 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 9.41 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 10.03.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 17’468.32 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 10.01.2025, den Stand von 19’161.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16’170.36 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15.01 Prozent abwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 20’118.61 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Neogen (+ 12.15 Prozent auf 5.63 USD), ADTRAN (+ 4.98 Prozent auf 6.83 EUR), Red Robin Gourmet Burgers (+ 4.08 Prozent auf 3.06 USD), Royal Gold (+ 3.91 Prozent auf 170.97 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 3.59 Prozent auf 0.72 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Richardson Electronics (-17.06 Prozent auf 8.12 USD), Harvard Bioscience (-15.97 Prozent auf 0.39 USD), Patterson-UTI Energy (-14.79 Prozent auf 5.59 USD), Amtech Systems (-14.32 Prozent auf 3.65 USD) und JetBlue Airways (-13.99 Prozent auf 3.69 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 108’304’723 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.720 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch