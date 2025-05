Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert letztendlich

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.61 Prozent schwächer bei 41’603.07 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 16.601 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.228 Prozent auf 41’763.68 Punkte an der Kurstafel, nach 41’859.09 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41’354.09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 41’788.61 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 2.21 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 23.04.2025, einen Stand von 39’606.57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 43’428.02 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 23.05.2024, einen Stand von 39’065.26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Minus von 1.86 Prozent zu Buche. Bei 45’054.36 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Punkte.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 0.92 Prozent auf 136.54 USD), Coca-Cola (+ 0.89 Prozent auf 71.77 USD), Procter Gamble (+ 0.50 Prozent auf 165.86 USD), Verizon (+ 0.44 Prozent auf 43.32 USD) und Walmart (+ 0.43 Prozent auf 96.34 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-3.63 Prozent auf 273.13 USD), Apple (-3.02 Prozent auf 195.27 USD), Nike (-2.12 Prozent auf 60.02 USD), Home Depot (-1.51 Prozent auf 320.50 EUR) und 3M (-1.44 Prozent auf 147.62 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 46’080’200 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.982 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Merck-Aktie verzeichnet mit 8.74 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch