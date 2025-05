Tesla-Aktie im Fokus: Tesla setzt bei Kundenservice auf KI

• Tesla setzt auf KI im Kundenservice• "Escalate"-Option• Pilotprojekt an zehn Standorten

Tesla will seine Servicequalität wohl auf ein neues Level heben - mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz. Nachdem in den vergangenen Jahren wiederholt Beschwerden über lange Kommunikationswege, mangelnde Reaktionszeiten und unübersichtliche Abläufe laut wurden, kündigte das Unternehmen nun eine neue Initiative an, die auf einer KI-basierten Kommunikationsstrategie beruhe wie unter anderem Teslarati berichtet.

KI erkennt Verzögerungen und schlechte Stimmung

Raj Jegannathan, Leiter der Bereiche KI, IT-Infrastruktur, Cybersicherheit und Fahrzeugservice bei Tesla, gab auf X bekannt, dass das Unternehmen einen sogenannten "Service AI Agent" einführt. Diese Künstliche Intelligenz analysiere die Kommunikation zwischen Kunden und Serviceabteilung in Echtzeit. Sie erkenne Verzögerungen, bewerte die Stimmung in den Gesprächen und leite problematische Fälle automatisch an Führungskräfte weiter.

Besonders praktisch: Kunden hätten künftig die Möglichkeit, nach zwei Wochen ohne zufriedenstellende Rückmeldung das Wort "Escalate" direkt über das Nachrichten-Center in der Tesla-App zu senden, um auf diesem Wege die jeweiligen Manager zu erreichen.

Testlauf in zehn Pilotstandorten gestartet

Das neue System sei seit dem 8. Mai zunächst an zehn ausgewählten Standorten in der Testphase. Schutzmechanismen, sogenannte "Guardrails", würden eingesetzt, um Missbrauch durch unnötige Eskalationen zu vermeiden: "Schutzmassnahmen gegen Missbrauch sind vorhanden. Wir verbessern uns kontinuierlich!", schreibt Jegannathan via X. Das Feedback aus der Pilotphase soll dazu genutzt werden, die Funktion sukzessive weiterzuentwickeln und später flächendeckend auszurollen.

Tesla verfolge das Ziel, zwei Drittel aller Reparaturaufträge noch am selben Tag abzuschliessen - eine Art "Formel-1-Service" für Elektroautos. Hindernisse wie Teileverfügbarkeit oder komplizierte Diagnosen seien aktuell noch ein Hindernis, dieses Ziel zu erreichen. Die Einführung des KI-gestützten Agenten sei ein erster Schritt in Richtung besserer Kundenzufriedenheit.

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI in Bereichen wie autonomes Fahren , Produktion oder Energiemanagement scheint Tesla nun auch beim Kundenservice auf Zukunftstechnologie zu setzen - und gibt sich entschlossen, alte Schwachstellen systematisch zu beseitigen. Ob diese damit tatsächlich ausgemerzt werden können, gilt wohl abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch