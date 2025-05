Ruhiger Wochenausklang: SMI im Plus -- DAX steigt und nimmt Allzeithoch ins Visier -- Japanische Börse schliesst im Plus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt fährt am letzten Handelstag der Woche Gewinne ein.

Zur Eröffnung stand der SMI um 0,17 Prozent höher bei 12'291,37 Punkten und auch im Anschluss zeigt er sich fest.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI verbuchen aktuell ebenfalls Gewinne. Zur Eröffnung stand der SPI bei 16'906,44 Zählern um 0,3 Prozent höher, der SLI legte anfangs um 0,14 Prozent auf 2'004,37 Stellen zu.

Die Schweizer Börse tendiert am Freitag fester. Nach den jüngsten Verlusten komme es vor dem Wochenende zu einer Erholung, heisst es am Markt. Nach wie vor stehe das von US-Präsident Donald Trump vorangetriebene Steuer- und Ausgabengesetz und damit verbunden die Sorge wegen der hohen Staatsverschuldung der USA im Fokus. Dies hatte zu einem starken Anstieg der US-Anleiherenditen geführt.

Allerdings scheine sich die Lage nun etwas zu beruhigen. Denn dank Schnäppchenjägern, die sich die höheren Renditen sichern wollten, sind die Anleiherenditen wieder etwas gesunken. Zudem scheint es im Handelsstreit zwischen den USA und China eine weitere Annäherung zu geben. Zwei hochrangige Diplomaten beider Länder hätten am Donnerstag miteinander telefoniert, erklärten Peking wie auch Washington. Ausserdem könnten die Anleger zum Wochenschluss ohnehin eine ruhigere Gangart an den Tag legen. Wichtige Konjunkturdaten werden nicht veröffentlicht, und in den USA wie auch Grossbritannien steht ein langes Wochenende bevor. Am Montag bleiben dort die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Freitag nach einem verhaltenen Start weiter zu.

Der DAX eröffnete bei 24'026,69 Punkten um 0,11 Prozent stärker und baut sein Plus nun weiter aus. Dabei nimmt er das erst kürzlich erzielte Rekordhoch bei 24'152,24 Punkten ins Visier.

Beim DAX sei am Vortag die jüngste Gewinnserie gerissen, wobei dies gerade mal der vierte Verlusttag seit Ostern gewesen sei, betonte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Von daher sollte das als gesundes Durchatmen bezeichnet werden." Die derzeit unterdurchschnittlichen Umsätze am deutschen Aktienmarkt signalisieren dem Experten zufolge, "dass aktuell unterinvestierte Anleger auf einen grösseren Rücksetzer warten, um in den Markt einzusteigen".

An der Wall Street hatte sich am Vorabend nach zwei schwächeren Tagen wenig getan. Im Fokus bleibt hier die steigende Staatsverschuldung und die maue Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Der entsprechende Renditeanstieg strahlt auch auf andere Märkte und Anlageklassen ab.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag wenig bewegt.

Der Dow Jones ging kaum verändert mit einem marginalen Abschlag bei 41'859,09 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gewann daneben überschaubare 0,28 Prozent auf 18'925,73 Zähler.

Die ausufernde Staatsverschuldung der USA bremste die Wall Street auch am Donnerstag. Ermutigende Daten vom Arbeitsmarkt linderten indessen den Verkaufsdruck.

Das von den Republikanern geführte US-Repräsentantenhaus hat das Steuer- und Ausgabengesetz des US-Präsidenten Donald Trump gebilligt, nachdem Parteiführer in letzter Minute eine Reihe von Änderungen vorgenommen hatten. Nun muss noch der Senat zustimmen, in dem allerdings ebenfalls die Republikaner eine knappe Mehrheit haben. Sollte das Gesetz in Kraft treten, würde dies im kommenden Jahrzehnt voraussichtlich mehrere Billionen Dollar an zusätzlichen Schulden bedeuten. Zudem wird sich die Schuldenaufnahme für die USA verteuern, nachdem am Freitag Moody's als letzte der drei grossen Ratingagenturen den USA die Spitzenbonitätsnote "AAA" entzogen hat.

Konjunkturseitig fiel der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) im April auf -0,25 von +0,03 Punkten im Vormonat. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche wider Erwarten etwas und deutet auf eine nach wie vor gute Beschäftigungslage hin.

ASIEN

Die Börsen in Fernost steuern auf einen uneinheitlichen Wochenausklang zu.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 bis zum Handelsende 0,47 Prozent auf 37'160,47 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite hingegen um 0,94 Prozent tiefer bei 3'348,37 Zählern.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng gegen 9:30 Uhr unserer Zeit kaum bewegt bei 23'540 Stellen (-0,02 Prozent).

Nach den Vortagesverlusten zeigen sich die asiatischen Börsen am Freitag ohne klaren Trend. Für etwas Beruhigung an den Märkten sorgten zunächst nicht mehr gestiegene US-Renditen am Rentenmarkt. Im Zuge positiver Konjunkturdaten hatten diese am Vortag leicht nachgegeben - ein Trend, der in Asien anhielt. Damit geriet die hohe Staatsverschuldung der USA, die am Vortag für Verunsicherung und Verkäufe gesorgt hatte, aber nicht gänzlich in den Hintergrund, denn das von den Republikanern geführte US-Repräsentantenhaus hatte das Steuer- und Ausgabengesetz von US-Präsident Donald Trump mit Änderungen gebilligt.

Damit dürfte in den kommenden Jahren die Verschuldung in den USA zunehmen. Insofern wollen Händler hier keine Entwarnung geben, das Problem könne jederzeit wieder zu einem Belastungsfaktor für den Renten- und Aktienmarkt werden - auch in Asien, sollten die US-Renditen wieder anziehen. Die Nachfrage nach US-Vermögenswerten lässt möglicherweise nach, urteilt Westpac-Analyst Richard Franulovich. "Die grundlegenden Treiber der Dollar-Schwäche sind nicht verschwunden und die Richtung für den Dollar ist klar", fügt Franulovich hinzu.

Gestützt wurde der Markt ausserdem von Hoffnungen auf eine marktfreundliche Lösung im Handelsstreit mit den USA. China und die USA halten die Verhandlungskanäle weiter offen und auch zwischen Japan und den USA steigt die nächste Verhandlungsrunde. In China drehten die Börsen im Verlauf jedoch ins Minus bzw. gaben ihre Verlaufsgewinne wieder ab. Laut einem Kreisebericht von Reuters hat China die Obergrenzen für Einlagenzinsen gesenkt - offenbar um den Konsum anzukurbeln. Am Markt weckten die Zinssenkungen zum Teil Argwohn: Für Christian Jasperneite, Chief Investment Officer bei Warburg, passen die offiziellen Kennziffern aus China, die den Eindruck einer sehr guten Konjunktur erweckten, und die jüngsten Zinssenkungen der chinesische Notenbank nicht zusammen. Irgendwas stimme da nicht, sagte der Finanzexperte.

Dass ausgerechnet der japanische Nikkei-225 auf Erholungskurs geht, mag verwundern. Denn die Inflation in Japan hat sich im April beschleunigt und die höchsten Stände seit über zwei Jahren erreicht. Die Kerninflation fiel zudem höher als erwartet aus. Ob die Daten den Weg für eine weitere Straffung der Geldpolitik durch die Bank of Japan ebnen werden, ist zudem unklar. Laut ING-Ökonom Min Joo Kang steigt zumindest die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung.

