Börse New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Abschläge

Am Freitag fiel der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0.67 Prozent auf 5’802.82 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 46.758 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 1.27 Prozent leichter bei 5’767.95 Punkten, nach 5’842.01 Punkten am Vortag.

Bei 5’829.51 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’767.41 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 1.70 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 23.04.2025, einen Stand von 5’375.86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, stand der S&P 500 bei 6’013.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2024, betrug der S&P 500-Kurs 5’267.84 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 fiel der Index bereits um 1.12 Prozent zurück. Bei 6’147.43 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Intuit (+ 8.12 Prozent auf 720.13 USD), Enphase Energy (+ 4.30 Prozent auf 39.64 USD), AES (+ 3.74 Prozent auf 9.99 USD), Seagate Technology (+ 3.56 Prozent auf 112.74 USD) und Freeport-McMoRan (+ 3.50 Prozent auf 39.02 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Deckers Outdoor (-19.86 Prozent auf 101.05 USD), Copart (-11.52 Prozent auf 53.67 USD), Ross Stores (-9.85 Prozent auf 137.26 USD), Leidos (-3.67 Prozent auf 152.49 USD) und Salesforce (-3.63 Prozent auf 273.13 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 46’080’200 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.982 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

