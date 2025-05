Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zeigt sich leichter

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.60 Prozent schwächer bei 18’812.47 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 1.60 Prozent schwächer bei 18’622.38 Punkten, nach 18’925.73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 18’828.69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18’599.69 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0.660 Prozent. Vor einem Monat, am 23.04.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 16’708.05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, einen Wert von 19’524.01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.05.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16’736.03 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 büsste der Index bereits um 2.43 Prozent ein. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 20’118.61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Intuit (+ 8.16 Prozent auf 720.44 USD), Scientific Games (+ 4.52 Prozent auf 85.72 USD), Corcept Therapeutics (+ 4.01 Prozent auf 79.14 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 2.91 Prozent auf 4.24 USD) und Cogent Communications (+ 2.75 Prozent auf 47.16 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Deckers Outdoor (-19.92 Prozent auf 100.97 USD), Ross Stores (-10.78 Prozent auf 135.83 USD), TransAct Technologies (-7.80 Prozent auf 3.43 USD), SMC (-6.34 Prozent auf 354.05 USD) und AXT (-5.73 Prozent auf 1.48 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24’202’923 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.982 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie hat mit 5.55 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 10.60 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch