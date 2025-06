Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zurück

Um 17:58 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.06 Prozent auf 42’736.99 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 17.004 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.306 Prozent auf 42’631.82 Punkte an der Kurstafel, nach 42’762.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 42’567.55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 42’789.42 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.05.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 41’249.38 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der Dow Jones mit 42’801.72 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Wert von 38’798.99 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0.813 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 2.43 Prozent auf 215.93 USD), Caterpillar (+ 1.18 Prozent auf 357.51 USD), Amazon (+ 0.96 Prozent auf 215.63 USD), IBM (+ 0.94 Prozent auf 271.40 USD) und Chevron (+ 0.68 Prozent auf 141.17 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Travelers (-2.71 Prozent auf 266.26 USD), McDonalds (-1.20 Prozent auf 303.68 USD), Home Depot (-1.13 Prozent auf 319.95 EUR), Visa (-1.07 Prozent auf 366.26 USD) und Nike (-1.04 Prozent auf 62.15 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16’780’370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.060 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im Dow Jones hat die Merck-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch