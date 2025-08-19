Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bücher geöffnet 19.08.2025 15:38:00

Xpeng-Aktie höher: Xpeng kann bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen schlagen

Xpeng-Aktie höher: Xpeng kann bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen schlagen

Am Dienstag vor Handelsstart an den US-Börsen hat der chinesische E-Autobauer und Tesla-Rivale Xpeng seine Bilanz für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht.

Tesla
268.66 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen
Der Tesla-Rivale Xpeng meldete für das zweite Jahresviertel 2025 ein EPS in Höhe von 0,48 RMB. Analysten hatten im Schnitt einen Verlust je Aktie von 0,756 RMB prognostiziert, nach einem Minus von 1,28 RMB im Vorjahreszeitraum.

Die durchschnittliche Umsatzprognose der Experten hatte sich daneben auf 17,95 Milliarden RMB belaufen, nachdem im zweiten Quartal 2024 ein Umsatz von 8,11 Milliarden RMB erzielt worden war. Tatsächlich setzte Xpeng im aktuellen Berichtszeitraum nun 18,27 Milliarden RMB um.

An der NYSE bewegen sich die Xpeng-ADRs zeitweise 1,36 Prozent im Plus bei 20,17 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Chancen für NVIDIA-Aktie: Zulieferer SK Hynix prognostiziert Wachstum im KI-Speichermarkt
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
BYD, MG & Co. sorgen für günstigere Preise bei Elektro-Autos

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com,helloabc / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Tesla 268.66 -0.04% Tesla
Xpeng 17.13 7.72% Xpeng

Chart

