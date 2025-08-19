|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bücher geöffnet
|
19.08.2025 15:38:00
Xpeng-Aktie höher: Xpeng kann bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen schlagen
Am Dienstag vor Handelsstart an den US-Börsen hat der chinesische E-Autobauer und Tesla-Rivale Xpeng seine Bilanz für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht.
Die durchschnittliche Umsatzprognose der Experten hatte sich daneben auf 17,95 Milliarden RMB belaufen, nachdem im zweiten Quartal 2024 ein Umsatz von 8,11 Milliarden RMB erzielt worden war. Tatsächlich setzte Xpeng im aktuellen Berichtszeitraum nun 18,27 Milliarden RMB um.
An der NYSE bewegen sich die Xpeng-ADRs zeitweise 1,36 Prozent im Plus bei 20,17 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Nachrichten zu Tesla
|
18.08.25
|Neues Patent: Realisiert Tesla den lange versprochenen Roadster nun doch? (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.08.25
|Tesla-Aktie im Blick: Roboterprojekt Optimus kommt wohl mit Verzögerung (finanzen.ch)
|
16.08.25
|Tesla-Aktie: Model Y erhält Sicherheits-Auszeichnung - Elon Musk zeigt sich erfreut (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Tesla-Aktie im Fokus: Kundenloyalität nimmt rapide ab - was CEO Elon Musk damit zu tun hat (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Wettrennen der Aktien von BYD und Tesla: BYD im Fortune Global 500-Ranking erstmals vor Tesla (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Tesla-Aktie in Rot: Hinweise auf bevorstehende Robotaxi-Tests von Tesla in New York City (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Sam Altman challenges Elon Musk with plans for Neuralink rival (Financial Times)
Analysen zu Tesla
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.07.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Leonteq am 13.08.2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTrump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: SMI im Plus -- DAX etwas höher -- Wall Street startet stabil -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Am heimischen Markt herrscht am Dienstag gute Stimmung. Der deutsche Leitindex macht am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An der Wall Street lässt sich am Dienstag ein ruhiger Handelstag beobachten. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}