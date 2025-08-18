|Kurse + Charts + Realtime
|E-Auto-Bilanz voraus
18.08.2025 21:05:00
Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Xpeng wird am Dienstag die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Was Experten erwarten.
Xpeng wird am 19.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2025 - vorstellen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,756 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,29 CNY je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 17,95 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 8,11 Milliarden CNY im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 33 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,283 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,87 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 38 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 82,76 Milliarden CNY, gegenüber 40,87 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Xpeng
12.06.25
|Chinese carmaker Xpeng develops advanced chips for VW cars (Financial Times)
21.05.25
|Ausblick: Xpeng legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
07.05.25
|Erste Schätzungen: Xpeng präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
18.03.25
|Ausblick: Xpeng legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
10.03.25
|Xpeng-Aktie schwächelt - trotz Analystenlob und Zukunftsplänen (finanzen.ch)
04.03.25
|Erste Schätzungen: Xpeng öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Xpeng
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/