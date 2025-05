XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 1.38 Prozent auf 3’825.86 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 656.736 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 1.26 Prozent höher bei 3’821.21 Punkten in den Montagshandel, nach 3’773.69 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’820.15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’849.57 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, einen Stand von 3’588.29 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.02.2025, bei 3’849.21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3’437.37 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11.33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3’905.01 Punkten. Bei 3’010.36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.32 Prozent auf 38.04 EUR), Formycon (+ 3.60 Prozent auf 23.05 EUR), HENSOLDT (+ 3.59 Prozent auf 82.15 EUR), CANCOM SE (+ 3.34 Prozent auf 27.85 EUR) und Bechtle (+ 2.75 Prozent auf 39.62 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen CompuGroup Medical SE (+ 0.00 Prozent auf 22.08 EUR), United Internet (+ 0.00 Prozent auf 22.82 EUR), freenet (+ 0.27 Prozent auf 29.44 EUR), Nordex (+ 0.29 Prozent auf 17.50 EUR) und PNE (+ 0.53 Prozent auf 15.04 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’956’091 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303.954 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.22 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch