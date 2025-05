Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende freundlich

Im MDAX ging es im XETRA-Handel zum Handelsende um 0.89 Prozent aufwärts auf 30’661.80 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 302.233 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30’469.29 Zählern und damit 0.261 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30’390.05 Punkte).

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30’691.66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30’416.08 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, notierte der MDAX bei 28’294.65 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.02.2025, bei 28’558.19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2024, bewegte sich der MDAX bei 27’281.48 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19.22 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 30’691.66 Punkte. Bei 23’135.20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 5.74 Prozent auf 86.60 EUR), PUMA SE (+ 5.11 Prozent auf 23.46 EUR), Delivery Hero (+ 3.74 Prozent auf 25.77 EUR), TUI (+ 3.61 Prozent auf 7.35 EUR) und LANXESS (+ 3.21 Prozent auf 27.00 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-10.30 Prozent auf 7.51 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.80 Prozent auf 121.70 EUR), RTL (-1.62 Prozent auf 33.40 EUR), Bechtle (-1.40 Prozent auf 39.42 EUR) und thyssenkrupp (-1.32 Prozent auf 9.27 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 5’341’999 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 29.748 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch