Galderma-Aktie fällt: Galderma kauft bei Platzierung von Grossaktionären 2,4 Millionen Aktien zurück

Der Kaufpreis liegt bei 97,75 Franken je Titel - damit unter dem aktuellen Kurs von 104,90 Franken - und der Gesamtwert beläuft sich auf 232,5 Millionen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Verkäufer der Aktien sind Sunshine SwissCo GmbH, die Abu Dhabi Investment Authority und Auba Investment Pte. Ltd. Diese wollen - wie bereits bekannt - im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahren (ABO) insgesamt rund 16,7 Millionen Galderma-Aktien platzieren. Nach Abschluss des Deals soll sich der Free Float der Galderma-Aktien den Angaben zufolge von derzeit 41,8 auf 49,8 Prozent erhöhen.

Galderma finanziert den Rückkauf aus vorhandenen liquiden Mitteln. Die Abwicklung ist per 2. Juni vorgesehen. Das Unternehmen mit Sitz in Zug will die zurückgekauften Aktien im Eigenbestand halten und für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, strategische Projekte oder Treasury-Zwecke nutzen. Der Rückkauf habe aber keine Auswirkungen auf finanziellen oder strategischen Ziele.

Am Mittwoch fällt die Galderma-Aktie an der SIX zeitweise um 1,81 Prozent auf 103,00 Franken.

jl/rw

Zug (awp)