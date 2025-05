Start ins Börsenjahr: So positionierte sich Stanley Druckenmiller im ersten Quartal 2025

Im Depot von Stanley Druckenmiller wurden im ersten Quartal zahlreiche Anpassungen vorgenommen. Der Investor, der über seine Investmentfirma Duquesne Family Office in Aktien investiert ist, hat sowohl Aktien am Markt verkauft, als auch sich mit neuen Titeln eingedeckt. Die mit Abstand grösste Beteiligung blieb am Ende des Quartals weiterhin ein Biotechunternehmen.

Zum Stichtag 31. März 2025 belief sich der Gesamtwert von Druckenmillers Depot auf 3,06 Milliarden US-Dollar. Damit übersteigt das Vermögen einen Wert von 100 Millionen US-Dollar deutlich, weshalb Druckenmiller dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, in dem er seine Investitionen offenlegt.

Im folgenden Ranking sind die Top Ten der Beteiligungen nach ihrem Wert im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 31. März 2025.

Redaktion finanzen.ch