Wisekey-Aktie profitiert: Wisekey-Tochter Sealsq will Kauf von IC'ALPS SAS im 3. Quartal abschliessen

Das gab der Cybersecurity-Anbieter Wisekey am Dienstagabend nach Unterzeichnung der finalen Aktienkaufvereinbarung bekannt.

Nun stehe der Deal nur noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, insbesondere durch das französische Wirtschaftsministerium.

SEALSQ übernimmt 100 Prozent an IC'ALPS. Damit soll die Position im Bereich Halbleiter- und Post-Quantum-Technologie gestärkt werden. Die Transaktion war bereits im Februar 2025 angekündigt worden, die Bedingungen im Mai.

Die Wisekey-Aktie steigt am Mittwoch an der SIX zeitweise um 0,83 Prozent auf 12,10 Franken.

Genf (awp)