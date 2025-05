Airbus-Aktie gewinnt: Air Niugini kauft zwei A220-100 bei Airbus

Der Auftrag folge einer Erstbestellung über sechs Flugzeuge aus dem Jahr 2023, teilte der europäische Flugzeughersteller mit.

Air Niugini habe zudem Leasingverträge für drei A220-300 Flugzeuge vom US-amerikanischen Leasinggeber Azorra unterzeichnet, so Airbus.

Die Airbus-Aktie zeigt sich an der EURONEXT in Paris zeitweise 0,83 Prozent im Plus bei 163,54 Euro.

Von Adam Whittaker

DOW JONES