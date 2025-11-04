Wisekey-Aktie tiefrot: Gemeinsam mit Schweizer Armee wird Satellitensicherheit weiterentwickelt

Gemeinsam entwickeln sie quantensichere Satelliten, die eine verschlüsselte Kommunikation gewährleisten.

Im Rahmen der Partnerschaft integriert Wisekey post-quantenfähige Halbleiter ihrer Tochtergesellschaft Sealsq sowie ihre Schweizer Root-of-Trust-Technologie in Kleinsatelliten, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Dies soll eine abhörsichere, souveräne Kommunikation sowohl zwischen Satelliten als auch zwischen Satelliten und Bodenstationen gewährleisten.

Die Partnerschaft zwischen Wisekey und der Schweizer Armee besteht seit 2022. Sie zielt darauf ab, die Weltraum- und Cybersecurity-Infrastruktur in der Schweiz zu stärken.

An der SIX gibt die Wisekey-Aktie zeitweise 7,68 Prozent auf 21,65 Franken ab.

