Wisekey-Aktie: Leichte Umsatzsteigerung im ersten Semester

Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey hat im ersten Halbjahr 2025 ein Spur mehr Umsatz erzielt als im Vorjahr.

Dafür ist der Verlust grösser ausgefallen als im Vorjahr.

Der Umsatz legte um 2,3 Prozent auf 5,3 Millionen US-Dollar zu, wie Wisekey am Dienstag mitteilte. Der Umsatz habe sich damit im Rahmen der Erwartungen entwickelt, angesichts der anhaltenden Verschiebung hin zur nächsten Generation von Halbleitern und einer neuen Generation von transaktionaler IoT.

Der operative Verlust hat sich gleichzeitig auf 27,3 Millionen beinahe verdoppelt. Dazu trug insbesondere eine einmalige Belastung im Zusammenhang mit der Lagerbewertung in der Höhe von 10,1 Millionen bei.

Der Reinverlust nahm um 44 Prozent auf 22,3 Millionen im Vergleich zum operativen Verlust unterproportional zu. Dafür waren verschiedene positive Einmaleffekte verantwortlich.

Für das zweite Halbjahr 2025 erwartet das Unternehmen ein starkes Wachstum und stellt für das Gesamtjahr einen Umsatz im Bereich von 18 bis 21 Millionen Dollar in Aussicht.

cf/

Genf (awp)

