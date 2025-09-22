|
22.09.2025 14:35:42
Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im August
DOW JONES--Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im August aufgehellt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von minus 0,12, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Juli wurde der Indexstand auf minus 0,28 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,19 genannt worden war.
Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verbesserte sich und notierte im August bei minus 0,18. Für den Juli wurde ein revidierter Wert von minus 0,20 ausgewiesen, nachdem zuvor ein Stand von minus 0,18 gemeldet worden war.
Ein CFNAI von Null signalisiert ein Wirtschaftswachstum auf historischem Trendniveau. Weist der Index einen negativen Stand auf, deutet dies auf eine Expansion unterhalb des historischen Trendniveaus hin, ein positiver Wert zeigt ein darüber liegendes Wachstum an.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 22, 2025 08:35 ET (12:35 GMT)
