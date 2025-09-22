|Rohstoffe im Blick
|
22.09.2025 20:43:14
Rohstoffpreise am Montagabend
So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.
Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag stärker. Um 20:40 Uhr gewann der Goldpreis 1,64 Prozent auf 3.745,62 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 3.685,06 US-Dollar.
Währenddessen legt der Silberpreis um 2,18 Prozent auf 44,05 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 43,11 US-Dollar wert.
Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 1,50 Prozent auf 1.425,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.404,50 US-Dollar an der Tafel standen.
Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 3,13 Prozent auf 1.187,50 US-Dollar, nach 1.151,50 US-Dollar am Vortag.
Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -0,18 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 20:30 Uhr auf 66,54 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 66,68 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -0,72 Prozent auf 62,30 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 62,40 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Haferpreis um -3,27 Prozent auf 3,11 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,21 US-Dollar.
Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 0,81 Prozent auf 3,68 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,67 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 1,62 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,37 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,34 US-Dollar lag.
Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,59 Prozent auf 4,22 US-Dollar, nach 4,24 US-Dollar am Vortag.
Mit dem Mastrindpreis geht es indes nordwärts. Der Mastrindpreis gewinnt 1,07 Prozent auf 3,63 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,59 US-Dollar an der Tafel standen.
Indes gibt der Orangensaftpreis nach. Für den Orangensaftpreis geht es nach 2,44 US-Dollar am Vortag auf 2,38 US-Dollar nach unten (--2,12 Prozent).
Zudem gibt der Sojabohnenpreis am Montagabend nach. Um -1,44 Prozent auf 10,11 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 10,26 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (282,90 US-Dollar) geht es um -1,45 Prozent auf 278,80 US-Dollar nach unten.
Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -1,72 Prozent auf 0,49 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -1,94 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 20:41 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -3,67 Prozent niedriger bei 2,81 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2,89 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Mageres Schwein Preis mit einem Kursgewinn. Um 20:05 Uhr notiert der Mageres Schwein Preis 0,84 Prozent stärker bei 0,99 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,98 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis nordwärts. Um 19:38 Uhr steht ein Plus von 0,06 Prozent auf 17,65 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Milchpreis-Kurs noch bei 17,65 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 20:39 Uhr fällt der Heizölpreis um -0,43 Prozent auf 60,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 60,76 US-Dollar an der Tafel.
Indessen reduziert sich der Reispreis um -0,35 Prozent auf 11,47 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 11,50 US-Dollar.
Mit dem Holzpreis geht es indes nordwärts. Der Holzpreis gewinnt 0,44 Prozent auf 570,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 568,00 US-Dollar an der Tafel standen.
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|9’888.30
|9’412.08
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’039.01
|2’923.40
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’064.25
|2’953.08
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|578.21
|551.62
|Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller
|24’315.74
|23’605.21
|Silber CombiBar® 100 g
|229.36
|137.09
|Silber Maple Leaf 1 oz
|42.47
|35.56
|Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller
|1’288.27
|1’095.94
