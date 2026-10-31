Was Analysten von der ATOSS Software-Aktie erwarten

Im Oktober 2026 haben 4 Experten die ATOSS Software-Aktie analysiert.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der ATOSS Software-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 112,50 EUR beziffert, während der aktuelle ATOSS Software-Kurs an der Börse XETRA bei 94,30 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 100,00 EUR 6,04 27.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 135,00 EUR 43,16 26.10.2026 Jefferies & Company Inc. 115,00 EUR 21,95 23.10.2026 UBS AG 100,00 EUR 6,04 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net