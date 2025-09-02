Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TecDAX im Blick 02.09.2025 17:58:25

Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Dienstagssitzung im Minus

Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Dienstagssitzung im Minus

So bewegte sich der TecDAX am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 2.77 Prozent tiefer bei 3’635.76 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 610.055 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.234 Prozent auf 3’730.45 Punkte an der Kurstafel, nach 3’739.20 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3’632.30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’730.45 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der TecDAX auf 3’760.71 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 02.06.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’824.14 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3’385.33 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 5.79 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3’994.94 Punkte. Bei 3’010.36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (-0.11 Prozent auf 92.45 EUR), Deutsche Telekom (-0.29 Prozent auf 31.40 EUR), Drägerwerk (-0.30 Prozent auf 66.70 EUR), QIAGEN (-0.99 Prozent auf 40.19 EUR) und freenet (-1.05 Prozent auf 28.38 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SMA Solar (-29.33 Prozent auf 15.90 EUR), Bechtle (-5.47 Prozent auf 37.30 EUR), Siltronic (-5.33 Prozent auf 34.10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.28 Prozent auf 24.04 EUR) und IONOS (-5.24 Prozent auf 36.20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4’590’785 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 269.838 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

