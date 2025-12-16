Verizon Aktie News: Verizon am Abend Verlust reich

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 40,68 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 48'017 Punkten steht. Die Verizon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,67 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 41,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'074'006 Verizon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Bei einem Wert von 37,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Mit einem Kursverlust von 7,58 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,74 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 29.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33.82 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 33.33 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Verizon am 30.01.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 26.01.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2025 4,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

