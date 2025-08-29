Verit Investment erhöht Kapital des Raiffeisen Futura Immo Fonds

Zürich (awp) - Beim Immobilienfonds Raiffeisen Futura Immo Fonds kommt es zu einer Kapitalerhöhung. Maximal sollen dabei 493'058 neue Anteile ausgegeben werden, wie die Verit Investment Management AG als Fondsleitung am Freitag mitteilte.

Die neuen Anteile werden den bisherigen Inhabern von Anteilen am Fonds angeboten und Neuinvestoren im Umfang der nicht gezeichneten Anteile. Der Bezugspreis von 97,47 Franken basiert auf dem Nettoinventarwert je Anteil per Ende März 2025. Neun bisherige Anteile berechtigen zum Bezug eines neuen.

Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, über Bezugsrechte frei zu verfügen, die am Ende der Bezugsfrist nicht von bestehenden Anlegern selbst ausgeübt oder für die freie Zeichnung von Neuinvestoren verwendet wurden. So kann die Fondsleitung diese selbst übernehmen oder am Markt platzieren.

Die genaue Anzahl der neu zu emittierenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist durch die Fondsleitung bekanntgegeben. Die Bezugsfrist dauert vom 4. bis zum 23. September 2025. Ein offizieller Bezugsrechtehandel findet nicht statt.

