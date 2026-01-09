Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle erreichen neuen Rekord - SOL und ETH besonders betroffen
Chainlink: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
SHIBA INU: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
09.01.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign legt am Freitagabend zu

VeriSign Aktie News: VeriSign legt am Freitagabend zu

Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 249,10 USD zu.

Um 20:26 Uhr ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 249,10 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 23'700 Punkten liegt. Bei 250,21 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 247,13 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 49'048 VeriSign-Aktien.

Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 310,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Am 24.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 205,51 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,50 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 23.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat VeriSign 419.10 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 390.60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können VeriSign-Anleger Experten zufolge am 11.02.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 9,11 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025

Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot

Starinvestor-Investments: Diese Aktien kaufte und verkaufte Warren Buffetts Berkshire Hathaway in Q1 2025


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

