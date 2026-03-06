Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029

VeriSign-Anlage 06.03.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel wäre eine Investition in VeriSign von vor einem Jahr heute wert

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in VeriSign gewesen.

VeriSign
183.24 CHF -1.81%
Am 06.03.2025 wurde die VeriSign-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die VeriSign-Anteile bei 239.94 USD. Bei einem VeriSign-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.168 VeriSign-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des VeriSign-Papiers auf 238.70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 994.83 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0.52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von VeriSign bezifferte sich zuletzt auf 21.82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

