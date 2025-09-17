US-Rohöllagerbestände kräftig gesunken

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 12. September stark verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 9,285 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten eine Stagnation vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,939 Millionen Barrel erhöht.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,347 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein konstantes Niveau vorhergesagt, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,458 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA stagnierte mit 13,5 Millionen Barrel pro Tag gegenüber der Vorwoche.

September 17, 2025 10:39 ET (14:39 GMT)