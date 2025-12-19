Humana Aktie 940174 / US4448591028
19.12.2025 22:18:36
US-Krankenversicherer leiden unter Trump-Plan zur Kostensenkung
FRANKFURT (awp international) - Aktien von US-Krankenversicherungsunternehmen sind am Freitag im Vergleich zum freundlichen Gesamtmarkt unter Druck geraten. US-Präsident Donald Trump sagte, er werde Versicherer in den kommenden Wochen zu Gesprächen einladen. Dabei soll es um Kostensenkungen für Amerikaner gehen, deren Versicherungsbeiträge nach dem Auslaufen von Obamacare-Subventionen zum Jahresende steigen werden.
UnitedHealth gaben daraufhin im Dow Jones Industrial ihre Gewinne ab und zeigten sich prozentual unverändert. Cigna Group und Humana drehten in die Verlustzone. Cigna büssten 0,8 Prozent ein und Humana gaben um 0,3 Prozent nach./ck/nas
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- SMI und DAX gehen höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich freundlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legt deutlich zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.