US-Krankenversicherer leiden unter Trump-Plan zur Kostensenkung

FRANKFURT (awp international) - Aktien von US-Krankenversicherungsunternehmen sind am Freitag im Vergleich zum freundlichen Gesamtmarkt unter Druck geraten. US-Präsident Donald Trump sagte, er werde Versicherer in den kommenden Wochen zu Gesprächen einladen. Dabei soll es um Kostensenkungen für Amerikaner gehen, deren Versicherungsbeiträge nach dem Auslaufen von Obamacare-Subventionen zum Jahresende steigen werden.

UnitedHealth gaben daraufhin im Dow Jones Industrial ihre Gewinne ab und zeigten sich prozentual unverändert. Cigna Group und Humana drehten in die Verlustzone. Cigna büssten 0,8 Prozent ein und Humana gaben um 0,3 Prozent nach./ck/nas