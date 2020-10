Umfrage: Tesla-Modelle erhalten schlechte Noten in puncto Zuverlässigkeit

Man könnte meinen, dass der Besitz eines Luxus-Autos wie einem Tesla dem Besitzer viele Kopfschmerzen bezüglich Zuverlässigkeit erspart. Wie eine Umfrage tausender Autobesitzer zeigt, ist jedoch das Gegenteil der Fall.

• Which? befragt 47'000 Autobesitzer bezüglich Zuverlässigkeit• Tesla mit hohen Fehlerquoten und langen Werkstattaufenthalten• Nur eine Automarke noch weniger erfolgreich

Für viele ist ein eigener Tesla ein kostspieliger Traum. Greift man dann tief in die Tasche, um sich diesen Traum zu erfüllen, hofft man natürlich, dass man von dem neuen Auto möglichst viel hat und notwendige Reparaturen oder Werkstattaufenthalten erstmal kein Thema sind. Wie eine Umfrage von über 47'000 Autobesitzern in Grossbritannien nun ergab, ist diese Hoffnung allerdings meilenweit von der Realität entfernt. Dafür gaben sie dem Elektroauto -Hersteller dann auch gleich die Quittung - und wählten Tesla zu einer der unzuverlässigsten Automarken.

Die Umfrage

Durchgeführt wurde die Umfrage im Zeitraum von Dezember 2019 bis Februar 2020 von der britischen Forschungsplattform Which? Dabei gaben insgesamt 47'013 Autobesitzer einen detaillierten 12-Monats-Report zu ihren insgesamt 55'833 Fahrzeugen ab.

Teslas machen keine gute Figur

Das Ergebnis fiel für den Luxus-Fahrzeughersteller Tesla "schockierend" aus, wie This is Money aus der Which?-Umfrage zitiert. So hätten insbesondere die beiden preisintensivsten Tesla-Modelle, der Model S sowie der Model X die schlechtesten Noten in puncto Zuverlässigkeit "aufgrund von katastrophal hohen Fehlerquoten und langen Werkstattaufenthalten" erhalten. Dabei wurde die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge in den ersten drei Jahren nach Kauf abgefragt.

Doch nicht nur die beiden grösseren Tesla-Modelle machten eine schlechte Figur. Auch der beliebte und kostengünstigere Model 3 wurde Ziel vieler Beschwerden. Wie die Umfrage zeigt, hätten 26 Prozent der befragten Model 3-Besitzer angegeben, dass es mindestens ein Problem gegeben hätte, für den ein Mechaniker hinzugezogen werden musste. Allerdings seien viele der Fehler auch kleinerer Natur gewesen, so dass eine "allgemein niedrigere Qualität" bei den Fahrzeugen festgestellt werden konnte. Dabei hätten sich auch mehrere Tesla-Besitzer beschwert, dass bei Regen Wasser in den Wagen eingedrungen sei. Drei Prozent der Befragten hatten schon eine Autopanne mit ihrem Model 3.

So fasst Which?-Editor Harry Rose in der Umfrage zusammen: "Unsere Forschung zeigt, dass Tesla-Besitzer einige der höchsten Fehlerquoten und längsten Werkstattaufenthalte in ihren ersten drei Jahren erlebten - und es [Tesla] somit eine der unzuverlässigsten Automarken von den 35 in unserer Umfrage wurde".

Im Übrigen waren die britischen Autobesitzer nur mit einer anderen Marke unzufriedener als mit Tesla - Land Rover schnitt in der Umfrage am schlechtesten ab.

Redaktion finanzen.ch