Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’007 0.6%  SPI 16’632 0.6%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’745 0.0%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5’507 0.1%  Gold 3’855 0.6%  Bitcoin 90’677 -0.5%  Dollar 0.7960 -0.2%  Öl 67.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Axxion wird neuer ETF-Emittent an der Schweizer Börse SIX
BBVA-Aktie tiefer: Sabadell-Übernahmeangebot überarbeitet - Aktionäre profitieren von Dividende
Immer weniger Bitcoin verfügbar - Welche Folgen das für Investoren hat
LLB-Aktie: Adrian Eggenberger wird Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizer Tochter
Swiss Prime Site-Aktie: Fonds Swiss Prime Site Solutions plant Kapitalerhöhung Ende Oktober
Suche...
200.- Saxo-Deal
30.09.2025 08:59:41

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel verbucht Umsatzminus im August

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im August wider Erwarten gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, reduzierten sich die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Zuwachs um 0,5 Prozent prognostiziert. Für Juli wurde der monatliche Rückgang auf real 0,5 (zunächst: 0,9) Prozent revidiert. Auf Jahressicht lagen die Umsätze im August preisbereinigt um 1,8 Prozent höher.

Deutscher Einzelhandelumsatz auf robustem Niveau

"Der Umsatz verbleibt trotz des leichten Rücksetzers auf robustem Niveau", erklärt Alexander Krüger, Chefvolkswirt bei der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Die deutliche Aufwärtsrevision des Vormonats unterstütze den Umsatz. "Hinsichtlich neuer Aufwärtsdynamik haben Verbraucher offenbar eine Bremse eingezogen", sagt Krüger. "Das liegt wohl auch an der schlechten Konsumlaune, zu der Arbeitsplatzsorgen derzeit hinzukommen. Die aktuelle Diskussion um Steuererhöhungen könnte für neue Unsicherheit sorgen."

Deutsche Erwerbstätigkeit im August wenig verändert

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich im August wenig verändert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,8 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Die Zahl der Erwerbstätigen ging damit saisonbereinigt geringfügig gegenüber dem Vormonat zurück (minus 8.000 Personen; 0,0 Prozent). Im Juli war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich minimal um 4.000 Personen gestiegen.

Deutsche Importpreise sinken im August stärker als erwartet

Die Importpreise in Deutschland sind im August stärker gesunken als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang von 0,2 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Rückgang von 1,5 Prozent registriert. Die befragten Ökonomen hatten einen Rückgang von 0,2 Prozent erwartet.

Frankreichs HVPI-Inflation steigt im September auf 1,1 Prozent

Die französische Inflation ist im September gestiegen, obwohl die Wirtschaft durch politische Zwänge gebremst wird. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresteuerung stieg auf 1,1 (Vormonat: 0,8) Prozent, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 1,3 Prozent erwartet.

Chinas offizieller Industrie-PMI steigt im September stärker als erwartet

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im September nach offiziellen Angaben gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,8 (August: 49,4), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,6 Punkten prognostiziert. Der September war der sechste Monat in Folge mit einem PMI-Stand unter der Marke von 50 Punkten.

RatingDog/S&P Global: PMI in Chinas Industrie steigt im September

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im September belebt. Der von RatingDog und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,2 (August: 50,5) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

RatingDog/S&P Global: PMI in Chinas Servicesektor sinkt im September

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im September verlangsamt. Der von RatingDog und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,9 (August: 53,0) Punkte.

Japans Industrieproduktion fällt stärker als erwartet

Die japanische Industrieproduktion ist im August erneut gesunken. Sie ging im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent zurück. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Minus von 0,8 Prozent gerechnet. Auch die Einzelhandelsumsätze fielen schwächer aus als im Vormonat. Für die Notenbank wird es schwieriger, Wachstum und Inflation auszubalancieren.

Australische Notenbank hält Leitzins stabil

Die australische Notenbank hat die Zinsen unverändert belassen. Wie die Reserve Bank of Australia (RBA) mitteilte, bleibt der Leitzins wie von den meisten Ökonomen erwartet bei 3,60 Prozent. Die Notenbank hat die Zinsen seit Februar bereits dreimal gesenkt. Die Stellungnahme des Rates signalisiert, dass sich die RBA dem Ende ihres Lockerungszyklus nähert. Die Finanzmärkte erwarten eine weitere Zinssenkung im November, wenn die Kerninflation niedrig bleibt.

Bisher kein Durchbruch bei US-Haushaltsgesprächen

Die Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern zur Abwendung eines Shutdowns sind ohne Durchbruch geblieben. "Es waren offene und direkte Diskussionen" mit dem Präsidenten und den Anführern der Republikaner, sagte Hakeem Jefferies, Chef der Demokraten im Repräsentantenhaus, nach dem Treffen im Weissen Haus. "Aber es bestehen weiterhin signifikante Differenzen". Damit sinkt die Hoffnung auf einen Deal in letzter Minute. Am 1. Oktober droht ein Stillstand von US-Behörden.

Trump nennt 20-Punkte-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs

Das Weisse Haus hat am Montag einen 20-Punkte-Friedensplan für Gaza veröffentlicht, der von der Hamas fordert, alle verbleibenden Geiseln innerhalb von 72 Stunden freizulassen und zudem die Möglichkeit eines palästinensischen Staates offenlässt. Der Vorschlag, der kurz nach einem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Weissen Haus bekannt gegeben wurde, wird als die US-Vision zur Beendigung des fast zweijährigen Krieges in Gaza präsentiert.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz +0,9% gg Vormonat

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz +4,4% gg Vorjahr

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,2% gg Vormonat

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +2,3% gg Vorjahr

GB/BIP 2Q +0,3% gg Vorquartal (vorläufig: +0,3%)

GB/BIP 2Q +1,4% gg Vorjahr (vorläufig: +1,2%)

GB/Investitionen 2Q endgültig -1,1% gg Vq; +3,0% gg Vj

GB/Investitionen 2Q revidiert von vorläufig -4,0% gg Vq; +0,1% gg Vj

Japan/Einzelhandelsumsatz Aug -1,1% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Aug +1,8% gg Vj

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025

Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)

Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.

📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Krise überall – Börse steigt trotzdem! | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

09:06 Marktüberblick: Goldpreis setzt Rally fort
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – An der 12‘000-Punkte-Marke
29.09.25 Logo WHS FactSet Aktienanalyse: Der unverzichtbare Datenpionier der Finanzwelt
29.09.25 Schwacher Dollar als Rückenwind für Emerging Markets?
29.09.25 SMI mit versöhnlichem Wochenausklang
29.09.25 Krise überall – Börse steigt trotzdem! | Börsentag Zürich 2025
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
25.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Sonova Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swatch Group AG, Partners Group Holding AG
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’513.68 19.66 S90BBU
Short 12’787.24 13.55 S2S3KU
Short 13’270.16 8.72 BTTSBU
SMI-Kurs: 12’006.71 29.09.2025 17:31:49
Long 11’505.31 18.74 BO0SVU
Long 11’241.17 13.32 B45S7U
Long 10’801.38 8.98 BCHSCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Immer weniger Bitcoin verfügbar - Welche Folgen das für Investoren hat
Canopy Growth-Aktie im Aufwind - Kursrally im Cannabissektor nach Trump-Beitrag
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verzeichnet am Abend herbe Einbussen
Möglicher US-Shutdown im Blick: SMI startet kaum verändert -- DAX zum Auftakt auf Richtungssuche -- Asiens Börsen bei geringen Ausschlägen uneinheitlich
Lufthansa-Aktie in Grün: Stellenabbau soll Margenanstieg sichern
Wolfspeed-Aktie vervielfacht sich: Heftige Kurssprünge nach Insolvenzverfahren
EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient
Electronic Arts To Be Acquired By PIF, Silver Lake, And Affinity Partners For $55 Bln; EA Stock Up

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}