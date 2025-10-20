|
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Neue Koalition in Japan: Takaichi auf dem Weg zur Premierministerin
Japans Regierungspartei hat eine neue Koalition geschmiedet, wodurch ihre Vorsitzende gute Chancen hat, die nächste Premierministerin des Landes zu werden. Dieser Schritt erfolgt etwas mehr als eine Woche, nachdem die Liberaldemokratische Partei (LDP) politisch geschwächt wurde, als ein langjähriger Verbündeter aus der Koalition austrat. Dieser Austritt zwang die LDP dazu, vor der bevorstehenden Wahl des nächsten Premierministers schnell einen neuen Partner zu finden. Mit der Mitte-Rechts-Partei Japan Innovation Party (JIP) hat die Partei einen solchen Partner gefunden.
Hassett: Shutdown könnte diese Woche enden
Laut dem Präsidentenberater Kevin Hassett besteht Hoffnung auf ein baldiges Ende des US-Regierungsstillstands. Der Senat könnte diese Woche zu einer Einigung kommen, sagte Hasset, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates, im Interview mit CNBC.
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
