SMI 12'212 1.2%  SPI 16'958 1.1%  Dow 44'896 0.0%  DAX 24'423 0.5%  Euro 0.9410 -0.1%  EStoxx50 5'483 0.9%  Gold 3'317 -0.4%  Bitcoin 91'596 -2.5%  Dollar 0.8073 0.0%  Öl 65.8 -1.0% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Wird das neue FSD-Modell zum Katalysator für die Tesla-Aktie?
Neue Krypto-Revolution im Finanzmarkt? Tokenisierung von Vermögenswerten im Fokus
Allianz-Aktie im Blick: Konzern setzt Aktienrückkauf fort
Chancen für NVIDIA-Aktie: Zulieferer SK Hynix prognostiziert Wachstum im KI-Speichermarkt
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
19.08.2025 18:59:41

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Handelsminister bestätigt Gespräche über Intel-Beteiligung

Die US-Regierung hat Gespräche mit Intel über die Übernahme einer Beteiligung von 10 Prozent an dem Chiphersteller bestätigt. Handelsminister Howard Lutnick sagte im Interview mit CNBC, die US-Regierung würde dafür Milliarden von Dollar, die Intel als Fördergeld unter dem Chips and Science Act aus der Zeit der Biden-Regierung erhalten hat, in eine Beteiligung umwandeln. Damit hätte die Regierung allerdings keine Stimmrechte, so Lutnick.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Baubeginne Juli +5,2% auf 1,428 Mio (PROGNOSE: -2,3%)

US/Baugenehmigungen Juli -2,8% auf 1,354 Mio Jahresrate

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Aug +5,8% gg Vorjahr

Kanada Juli Verbraucherpreise +1,7% gg Vorjahr

Kanada Juli Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,8% gg Vorjahr

Kanada Juli Verbraucherpreise +0,3% gg Vm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So reagierten Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
Statistik zeigt: So viele Menschen besitzen wirklich einen vollständigen Bitcoin
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Anleger interpretieren Signale als Zeichen für anhaltende Rüstungsnachfrage

2. Quartal 2025: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot
So hat David Einhorn im zweiten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
