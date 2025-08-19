|
19.08.2025 18:59:41
ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
US-Handelsminister bestätigt Gespräche über Intel-Beteiligung
Die US-Regierung hat Gespräche mit Intel über die Übernahme einer Beteiligung von 10 Prozent an dem Chiphersteller bestätigt. Handelsminister Howard Lutnick sagte im Interview mit CNBC, die US-Regierung würde dafür Milliarden von Dollar, die Intel als Fördergeld unter dem Chips and Science Act aus der Zeit der Biden-Regierung erhalten hat, in eine Beteiligung umwandeln. Damit hätte die Regierung allerdings keine Stimmrechte, so Lutnick.
+++ Konjunkturdaten +++
US/Baubeginne Juli +5,2% auf 1,428 Mio (PROGNOSE: -2,3%)
US/Baugenehmigungen Juli -2,8% auf 1,354 Mio Jahresrate
US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Aug +5,8% gg Vorjahr
Kanada Juli Verbraucherpreise +1,7% gg Vorjahr
Kanada Juli Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,8% gg Vorjahr
Kanada Juli Verbraucherpreise +0,3% gg Vm
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 19, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)
